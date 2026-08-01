En vivo: Godoy Cruz da la nota y le gana a Ferro en Caballito

El Tomba le gana 2 a 1 al Verdolaga en Buenos Aires, Poggi y Rossi marcaron para el Expreso y empató transitoriamente Kabalín para el local.

Godoy Cruz afronta este sábado uno de los desafíos más exigentes desde el regreso a la Primera Nacional. Desde las 15, el equipo de Pablo De Muner visitará al puntero Ferro Carril Oeste en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri con el objetivo de sumar en una cancha difícil y seguir prendido en la pelea por los primeros puestos.

Godoy Cruz y un buen primer tiempo Godoy Cruz cerró un muy buen primer tiempo en Caballito y se fue al descanso 2 a 1 sobre Ferro, en un encuentro parejo en el que el Expreso fue más efectivo y supo aprovechar las situaciones que generó.

El equipo de Pablo De Muner abrió el marcador gracias a una gran definición de Poggi, que con una espectacular pirueta puso el 1 a 0. Sin embargo, la alegría duró poco porque apenas cinco minutos después Kabalin igualó el encuentro para el conjunto local.

A partir de allí, el partido se hizo de ida y vuelta. Ferro intentó imponer condiciones con la pelota, mientras que Godoy Cruz respondió con orden y salidas rápidas. Ambos equipos contaron con aproximaciones, aunque ninguno logró marcar diferencias durante gran parte de la etapa inicial.

Cuando parecía que el empate acompañaría a los protagonistas al vestuario, apareció Rossi con un verdadero golazo para establecer el 2 a 1 y devolverle la ventaja al Tomba.