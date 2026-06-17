La divertida charla de Scaloni con un excompañero en Deportivo La Coruña para la TV brasileña: "3-0 mentiroso"

Lionel Scaloni vivió una noche especial en Kansas City. Después de la goleada 3-0 de la Selección argentina sobre Argelia en el debut del Mundial 2026, el entrenador campeón del mundo brindó varias entrevistas, aunque una tuvo un condimento diferente: fue junto a Djalminha, excompañero suyo en el Deportivo La Coruña y actual integrante de CazéTV, una de las señales más populares de Brasil.

Entre bromas y sonrisas, ambos recordaron viejos tiempos y analizaron el partido. Fue allí donde Scaloni sorprendió con una reflexión sobre el desarrollo del encuentro: "Estuvo muy difícil. Vos sabés de esto. Es un 3-0 mentiroso". La frase llamó la atención porque llegó después de una victoria contundente, aunque el DT valoró el trabajo realizado por Argelia y reconoció que el resultado final no reflejó todas las dificultades que atravesó su equipo.

La divertida frase de Scaloni a Djalminha que explicó el 3-0 de Argentina ante Argelia El show de Scaloni con su ex compañero Djalminha para la TV brasileña. Cazé TV La charla también giró alrededor de Lionel Messi, autor de los tres goles argentinos. Djalminha bromeó sobre la ventaja que implica tener al capitán en el equipo y Scaloni respondió con una comparación que despertó sonrisas: “Me acuerdo cuando estábamos en el Deportivo La Coruña, también me pasaba lo mismo. A veces no encontrábamos los caminos y aparecías vos para resolverlo. Con Messi pasa algo parecido”.