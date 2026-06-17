La divertida charla de Scaloni con un excompañero en Deportivo La Coruña para la TV brasileña: "3-0 mentiroso"
Tras el triunfo ante Argelia, Lionel Scaloni protagonizó un desopilante ida y vuelta con Djalminha para la televisión brasileña.
Lionel Scaloni vivió una noche especial en Kansas City. Después de la goleada 3-0 de la Selección argentina sobre Argelia en el debut del Mundial 2026, el entrenador campeón del mundo brindó varias entrevistas, aunque una tuvo un condimento diferente: fue junto a Djalminha, excompañero suyo en el Deportivo La Coruña y actual integrante de CazéTV, una de las señales más populares de Brasil.
Entre bromas y sonrisas, ambos recordaron viejos tiempos y analizaron el partido. Fue allí donde Scaloni sorprendió con una reflexión sobre el desarrollo del encuentro: "Estuvo muy difícil. Vos sabés de esto. Es un 3-0 mentiroso". La frase llamó la atención porque llegó después de una victoria contundente, aunque el DT valoró el trabajo realizado por Argelia y reconoció que el resultado final no reflejó todas las dificultades que atravesó su equipo.
La divertida frase de Scaloni a Djalminha que explicó el 3-0 de Argentina ante Argelia
La charla también giró alrededor de Lionel Messi, autor de los tres goles argentinos. Djalminha bromeó sobre la ventaja que implica tener al capitán en el equipo y Scaloni respondió con una comparación que despertó sonrisas: “Me acuerdo cuando estábamos en el Deportivo La Coruña, también me pasaba lo mismo. A veces no encontrábamos los caminos y aparecías vos para resolverlo. Con Messi pasa algo parecido”.
Luego profundizó sobre el impacto que sigue generando el rosarino a sus 38 años. “Es el mejor jugador que vi. Hay que aprovecharlo hasta que él diga que no juega más, porque después ya no lo tendremos. Son jugadores que realmente hay que disfrutar”, expresó el entrenador, que minutos antes ya había dejado otra frase contundente sobre Leo: “Hasta que él quiera será el mejor”.