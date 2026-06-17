No se vio por TV: el llanto de Scaloni al abrazar a Messi tras reemplazarlo ante Argelia

El abrazo entre Scaloni y Messi emocionó a todos los argentinos después de una noche histórica.

La contundente victoria 3-0 de la Selección argentina sobre Argelia dejó una imagen que pasó inadvertida para muchos porque no se vio por televisión. No fue uno de los goles de Lionel Messi ni una jugada del partido, sino el conmovedor abrazo que le dio Lionel Scaloni cuando el rosarino abandonó la cancha después de firmar un triplete histórico en el debut del Mundial 2026.

A los 79 minutos, el capitán fue reemplazado por Nicolás Paz y recibió una ovación de todo el estadio. Mientras caminaba hacia el banco de suplentes, las cámaras captaron al entrenador argentino visiblemente emocionado. Scaloni lo recibió con un fuerte abrazo y, según pudo apreciarse en las imágenes, no logró ocultar las lágrimas ante otra noche inolvidable de su máxima figura.

La emoción no fue casual. Messi acababa de marcar los tres goles de la victoria argentina y de alcanzar una marca histórica en las Copas del Mundo. Con su triplete llegó a los 16 tantos mundialistas e igualó el récord de Miroslav Klose como máximo goleador en la historia del torneo.

El emotivo abrazo de Scaloni a Messi tras su noche histórica ante Argelia El abrazo entre Scaloni y Messi emocionó a todos los argentinos después de una noche histórica El abrazo entre Scaloni y Messi emocionó a todos los argentinos después de una noche histórica ESPN Una vez finalizado el encuentro, Scaloni explicó qué sintió en ese instante y volvió a rendirse ante el capitán. "No tengo palabras. Lo saludé, le di un beso y le dije que lo quería mucho, porque ya no sé qué decirle. Más allá de los goles que hace, es increíble por lo que transmite", expresó el entrenador.

El DT campeón del mundo también dejó una reflexión que conmovió a los hinchas argentinos. "Lo extrañaremos el día que no esté más. Disfrutémoslo, que eso es lo más importante", afirmó, en una frase que resume el sentimiento de toda una generación que sigue disfrutando de la magia del rosarino.