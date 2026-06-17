No se vio por TV: el llanto de Scaloni al abrazar a Messi tras reemplazarlo ante Argelia
Mientras el estadio ovacionaba a Lionel Messi, Lionel Scaloni protagonizó un momento cargado de sentimiento junto al capitán argentino.
La contundente victoria 3-0 de la Selección argentina sobre Argelia dejó una imagen que pasó inadvertida para muchos porque no se vio por televisión. No fue uno de los goles de Lionel Messi ni una jugada del partido, sino el conmovedor abrazo que le dio Lionel Scaloni cuando el rosarino abandonó la cancha después de firmar un triplete histórico en el debut del Mundial 2026.
A los 79 minutos, el capitán fue reemplazado por Nicolás Paz y recibió una ovación de todo el estadio. Mientras caminaba hacia el banco de suplentes, las cámaras captaron al entrenador argentino visiblemente emocionado. Scaloni lo recibió con un fuerte abrazo y, según pudo apreciarse en las imágenes, no logró ocultar las lágrimas ante otra noche inolvidable de su máxima figura.
La emoción no fue casual. Messi acababa de marcar los tres goles de la victoria argentina y de alcanzar una marca histórica en las Copas del Mundo. Con su triplete llegó a los 16 tantos mundialistas e igualó el récord de Miroslav Klose como máximo goleador en la historia del torneo.
El emotivo abrazo de Scaloni a Messi tras su noche histórica ante Argelia
Una vez finalizado el encuentro, Scaloni explicó qué sintió en ese instante y volvió a rendirse ante el capitán. "No tengo palabras. Lo saludé, le di un beso y le dije que lo quería mucho, porque ya no sé qué decirle. Más allá de los goles que hace, es increíble por lo que transmite", expresó el entrenador.
El DT campeón del mundo también dejó una reflexión que conmovió a los hinchas argentinos. "Lo extrañaremos el día que no esté más. Disfrutémoslo, que eso es lo más importante", afirmó, en una frase que resume el sentimiento de toda una generación que sigue disfrutando de la magia del rosarino.
El motivo de la emoción de Messi después de su primer gol
La emoción también alcanzó al propio Messi. Tras convertir su primer gol de la noche, el capitán mostró gestos poco habituales y luego explicó que atravesó días difíciles antes del debut mundialista. "Pasé unos días complicados, pero agradecido a toda la delegación y mis compañeros porque siempre están al lado mío dándome fuerzas", reveló después del encuentro.