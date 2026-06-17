La tremenda sentencia de Scaloni sobre Messi tras su triplete a Argelia en el debut: "Será el mejor hasta que él quiera"

Lionel Scaloni valoró el esfuerzo colectivo de la Selección, pero volvió a rendirse ante la vigencia de Lionel Messi, autor de los tres goles argentinos.

Scaloni le rindió culto a Messi tras el triplete histórico que sigue poniendo a la Pulga en la cima del mundo.

Lionel Scaloni no ocultó su satisfacción tras el triunfo de la Selección argentina en el debut del Mundial 2026. Luego del 3-0 sobre Argelia, el entrenador destacó el rendimiento de sus jugadores en un partido que consideró mucho más complejo de lo que reflejó el resultado final y volvió a elogiar a Lionel Messi, la gran figura de la noche.

"Duro, partido durísimo", resumió el DT al analizar el encuentro. Para Scaloni, el conjunto africano generó más dificultades de las previstas y obligó a Argentina a mostrar una faceta que caracteriza a este ciclo. "Ellos hicieron un buen partido, nos pusieron por momentos en problemas. Sabíamos que si jugaban así teníamos que ponernos el overol. Thiago y Lautaro hicieron un trabajo enorme. Al final se decide con la magia de Leo, ayudado por el equipo lógicamente", afirmó.

Scaloni analizó el triunfo ante Argelia y dejó una frase que resume lo que genera Messi en la Selección Las palabras de Lionel Scaloni sobre Messi Las palabras de Lionel Scaloni sobre Messi. Telefe Consultado por el nuevo récord alcanzado por el rosarino, que igualó a Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los mundiales, Scaloni dejó una definición que rápidamente recorrió las redes sociales. "Hasta que él quiera será el mejor. Eso no tenemos ninguna duda los que lo vemos diariamente", sostuvo.

El entrenador también destacó que la influencia de Messi va mucho más allá de los goles y los récords. "El tema es la cabeza, el estado físico y las ganas que él tenga de seguir. Pero además está lo que transmite. No solo a los compañeros, también a la gente de Argentina y del mundo. Hay que disfrutarlo porque lo vamos a extrañar un montón el día que no esté en una cancha", reflexionó.