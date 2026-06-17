El doloroso motivo detrás de la emoción de Messi en el debut de la Selección argentina
El capitán argentino vinculó su emotiva reacción durante el partido con una situación personal que atraviesa junto a su familia desde hace meses.
La Selección argentina tuvo un estreno ideal en el Mundial 2026 al derrotar a Argelia y comenzar con el pie derecho su camino en la competencia. Sin embargo, una de las imágenes más impactantes de la noche no estuvo relacionada con el resultado ni con los goles, sino con la emoción de Lionel Messi tras abrir el marcador.
El capitán argentino marcó un gol de gran factura y, al celebrarlo, no pudo contener las lágrimas. La escena generó múltiples especulaciones hasta que el propio futbolista aclaró el motivo una vez finalizado el encuentro.
"Las lágrimas fueron cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados. Pero estoy agradecido a toda la delegación y a mis compañeros, porque estuvieron al lado mío, como siempre, dándome mucha fuerza para que esté bien", expresó Messi ante la prensa.
La preocupación por la salud de Jorge Messi
Las palabras del rosarino confirmaron el delicado momento familiar que atraviesa desde hace meses debido a la situación de salud de su padre, Jorge Messi. En enero, MDZ informó que el entorno del futbolista seguía con preocupación la evolución de un problema médico que había motivado consultas con distintos especialistas.
Según aquella información, el propio Lionel participó activamente en la búsqueda de alternativas y segundas opiniones médicas. Incluso recurrió a allegados para contactar profesionales que pudieran evaluar el cuadro y recomendar los pasos a seguir.
Una figura clave en la vida de Lionel Messi
Jorge Messi ha sido una pieza fundamental en la carrera de su hijo desde sus primeros pasos en el fútbol. Acompañó al actual capitán de la Selección argentina durante su llegada a España para incorporarse a las divisiones inferiores de Barcelona y fue uno de los principales sostenes durante el tratamiento que permitió superar los problemas de crecimiento que enfrentó en su infancia.
Aunque Messi no brindó detalles sobre el estado actual de salud de su padre, sus declaraciones tras el partido dejaron en evidencia que la situación continúa afectándolo en el plano personal.