La predicción viral sobre ovnis que puso a Brasil-Escocia en el centro de las redes

La viral predicción sobre una supuesta invasión extraterrestre en Brasil-Escocia encendió las redes antes del duelo del Mundial 2026 en Miami.

El Mundial 2026 suele fabricar historias alrededor de cada partido, pero pocas tan extrañas como la que rodea al cruce entre Brasil y Escocia. En las horas previas al encuentro en Miami, una predicción sobre supuestos ovnis volvió a circular con fuerza y convirtió al duelo del Grupo C en tema de conversación más allá del fútbol.

La versión no surgió de un informe oficial ni de un dato científico, sino de un relato difundido por Vó Bahiana, una vidente brasileña con una enorme comunidad en redes sociales. Según contó, tuvo un sueño recurrente en el que naves extraterrestres aparecían durante el partido y generaban una escena de caos en el estadio. Con la llegada de la fecha señalada, el video recuperó impulso y empezó a multiplicarse entre memes, comentarios irónicos y usuarios que siguieron la historia como una rareza del torneo.

La predicción que se volvió viral La predicción de la vidente brasileña sobre Brasi-Escocia El núcleo del relato apunta a una supuesta invasión extraterrestre durante Brasil-Escocia, partido previsto para este miércoles 24 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens. En su versión, Vó Bahiana aseguró que una nave llegaba al estadio mientras se disputaba el encuentro y que luego aparecía otra de mayor tamaño. La historia incluyó además referencias a jugadores y a miles de espectadores que, según su visión, serían abducidos en pleno evento.

La mención a figuras brasileñas como Vinícius Jr. y Neymar ayudó a que la predicción encontrara todavía más eco en redes. No porque hubiera una prueba detrás, sino porque combinó tres ingredientes de alta viralidad: Mundial, celebridades deportivas y misterio extraterrestre. En cuestión de días, el tema pasó de circular entre seguidores de la vidente a instalarse en cuentas deportivas, medios de entretenimiento y publicaciones dedicadas a tendencias digitales.

Qué se sabe y qué no Hasta el momento, no existe ningún reporte oficial, información científica ni comunicación de autoridades que respalde la posibilidad de un fenómeno como el descripto. Lo único concreto es el partido: Brasil y Escocia se enfrentan por la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, en una jornada clave para definir posiciones y posibles clasificados a la siguiente ronda. El resto pertenece al terreno de las creencias, la especulación y el contenido viral.