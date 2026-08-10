Matías Vargas fue presentado como nuevo jugador de Gimnasia: por qué eligió al Lobo

El mediocampista contó sus primeras sensaciones desde su llegada al club y confesó el principal motivo de su vuelta a Mendoza.

El Monito Vargas fue presentado como nuevo jugador de Gimnasia y mañana se sumará al plantel.

Después de una larga negociación y con un desenlace que genera suma expectativa para el fútbol mendocino, Gimnasia y Esgrima presentó este lunes a Matías Vargas como nuevo jugador de la institución. El mediocampista de 29 años llegó en condición de libre y firmó un contrato por los próximos dos años.

En una conferencia de prensa de la que también participó el presidente Fernando Porretta, el Monito comentó sus primeras sensaciones desde su llegada al Lobo: “La verdad que todavía no caigo de volver al país y a Mendoza. La decisión pasa porque desde un primer momento, y desde el interés de Fernando (Porretta) y del club, ha sido, en ese sentido, muy valorado”

“La verdad que tenía ganas de un desafío como este, en un club que está creciendo muchísimo, que está en ascenso, que la verdad que están haciendo muy bien las cosas”, agregó el futbolista que llega procedente de Al Fateh de Arabia Saudita.

Por qué se inclinó por Gimnasia y Esgrima Durante la conferencia de prensa, Porretta confirmó que la propuesta de Gimnasia fue una de las tres o cuatro que recibió Vargas durante el último mercado de pases.

Vargas viene de marcar 8 goles y de aportar 4 asistencias en la temporada pasada. Sobre su elección, el jugador admitió que uno de los motivos más importantes es que va a ser papá dentro de poco: “Para mí es muy importante que mis viejos y familia, y también la familia de mi novia, puedan tener cerca a su nieto, porque la familia es lo más importante de todo”.