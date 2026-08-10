Maravilla Martínez hizo una fuerte confesión en Racing tras otra expulsión por una actitud violenta

El goleador volvió a ver la roja directa por un imprudente codazo en el primer tiempo de la derrota ante Argentinos y luego sorprendió con un descargo en crudo.

En Racing resulta imposible de explicar el presente de Adrián Martínez. Desde aquel penal picado en el clásico contra Independiente, el goleador de la Academia entró en una faceta totalmente desconocida, a punto tal que pasó de la idolatría a los murmullos.

Esa situación, claro, se potenció luego de una insana costumbre que volvió a quedar reflejada en la derrota 2-1 ante Argentinos en La Paternal. A los 21 minutos del primer tiempo, Maravilla condicionó a su equipo al irse expulsado por un codazo con el que le cortó la cabeza a Kevin Gutiérrez, el cual fue advertido por el VAR y el árbitro Pablo Dóvalo lo mandó a las duchas.

ESPN La filosa autocrítica de Maravilla Martínez tras otra imprudente expulsión Una vez consumada la segunda caída de Racing en el Clausura, el delantero de 34 años se mostró muy arrepentido por su irresponsable accionar, pero lo que llamó la atención fue las palabras que utilizó al principio de su descargo. "Me siento en falta con el club, con los compañeros, que en el partido dejaron todo, así que quería pedirle disculpas al cuerpo técnico, a mis compañeros y también a los dirigentes. Estamos haciendo un esfuerzo bárbaro, las cosas no están saliendo", lamentó en primer término.

Sin ir más lejos, Maravilla profundizó su nivel de autocrítica. "A los hinchas también porque es una falta de respeto", agregó. En paralelo, explicó la jugada que originó su expulsión, no sin antes disculparse con el rival agredido. "Le pedí disculpas a Kevin, no quise chocarlo de esa manera, pero venía desde 20 metros y lo rocé justo. Si le pegaba en otra parte y no le salía sangre, no era para roja".

Por último, el ex Instituto generalizó en el complejo presente de los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda, donde advirtió: "Vamos a revertir esto. Soy un jugador que siempre va a disputar todas, me gusta ir al roce, pero en la situación en la que estamos no benefició al club, así que mil disculpas para todos. Estamos todos juntos, sabemos que si estamos entre los primeros ocho el campeonato te da posibilidades".