Matías Vargas, mucho más que un refuerzo para Gimnasia

El delantero de 29 años, oriundo de San Martín, regresará al fútbol argentino tras su paso por China y Arabia Saudita y firmará por un año y medio.

Tal como había adelantado en MDZ el viernes, Matías “Monito” Vargas se convertirá en nuevo jugador de Gimnasia y Esgrima . El delantero de 29 años, nacido en San Martín, está próximo a ser presentado como refuerzo del Lobo y significará una incorporación de peso, no solo por lo que puede aportar dentro de la cancha, sino también por todo lo que representa su llegada.

Vargas volverá al fútbol argentino después de sus experiencias en China y Arabia Saudita . Surgido de Vélez, donde fue una de las figuras del equipo, también tuvo un destacado paso por el Espanyol de Barcelona y formó parte del proceso de las selecciones argentinas .

El atacante llegará con el pase en su poder, por lo que todo indica que firmará un contrato por un año y medio con Gimnasia. Su presentación podría concretarse en las próximas horas.

Para el Lobo, la llegada de Vargas representa mucho más que sumar un delantero de jerarquía. Su recorrido, experiencia internacional y conocimiento del fútbol argentino elevan el nivel del plantel y le aportan al equipo una pieza capaz de marcar diferencias en una categoría en la que los detalles suelen definir los partidos.

Pero además existe un componente emocional que hace todavía más particular su llegada al Parque. El padre de Matías Vargas también tuvo una historia vinculada con Gimnasia y es recordado por los hinchas mendocinos por haberle convertido un gol de tiro libre a Independiente Rivadavia en la Liga Mendocina.





Ahora será el hijo quien escriba su propia historia con la camiseta del Lobo. A los 29 años, con experiencia en el exterior, pasado en Vélez, Espanyol y las selecciones argentinas, Vargas llega a Gimnasia con la misión de convertirse en una de las figuras de un equipo que busca dar un salto de calidad.

Para el club, además, se trata de una incorporación que genera expectativa y jerarquiza el proyecto también fuera de la cancha: Gimnasia consigue sumar a un futbolista de nombre, trayectoria y recorrido, una señal de que el Lobo pretende jugar fuerte en esta etapa del campeonato.