Brasil le ganó a Japón y está en octavos del Mundial: cuándo podría cruzarse con Argentina

Con gol de Gabriel Martinelli al minuto 95, Brasil se lo dio vuelta a Japón y crecen las chances de un clásico sudamericano en una instancia decisiva.

Brasil, en un final para el infarto, sacó chapa de candidato y eliminó a Japón para meterse en octavos de final del Mundial 2026. El combinado asiático se había puesto en ventaja en el primer tiempo y daba el batacazo, pero la Canarinha infló el pecho y lo dio vuelta en el complemento gracias a un cabezazo de Casemiro y un gol de Gabriel Martinelli en la última jugada del partido.

Con esta clasificación agónica del equipo de Carlo Ancelotti, todavía sigue latente la chance de un posible cruce con la Selección argentina en una instancia decisiva de la Copa del Mundo. Al haber ganado sus respectivos grupos, el Scratch y la Albiceleste van por el mismo lado del cuadro y, de seguir avanzando, se enfrentarían en una hipotética semifinal.

El delantero brasileño Gabriel Martinelli marcó el 2-1 en una de las últimas del partido y le dio la clasificación agónica a Brasil. EFE Cómo es el camino de Argentina y Brasil hasta la semifinal del Mundial En octavos Brasil esperar por el ganador del cruce entre Noruega y Costa de Marfil, que jugarán este martes en Dallas. Ya en cuartos se vería las caras con México, Ecuador, Inglaterra o República Democrática del Congo.

La vigente campeona del mundo, por el contrario, jugará los 16avos este viernes ante la sorprendente Cabo Verde en Miami. En la siguiente instancia su rival saldría de Australia y Egipto, mientras que en cuartos podría cruzarse con Suiza, Argelia, Ghana o Colombia, siempre y cuando avance de ronda. ¿Habrá clásico sudamericano?

El único antecedente en Copas del Mundo terminó con hazaña argentina en un partido icónico En caso de darse una nueva edición del clásico sudamericano, se trataría de apenas la segunda ocasión en la que se dispute durante un Mundial. El único antecedente favorece al seleccionado argentino, con el inolvidable triunfo por la mínima en los octavos de final de Italia 1990, con el entrenador Carlos Salvador Bilardo en el banco argentino y el tanto del delantero Claudio Caniggia, luego de la asistencia del astro Diego Armando Maradona.