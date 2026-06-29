Video: así fue la solitaria llegada de Marcelo Bielsa a Uruguay ¿a horas de anunciar su salida?

Marcelo Bielsa volvió a Montevideo tras la dolorosa eliminación de Uruguay en fase de grupos y hay expectativa por la conferencia que brindará este martes.

Bielsa y una discreta llegada a Montevideo tras el fracaso de Uruguay en el Mundial.

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 dejó un escenario cargado de incertidumbre y todas las miradas apuntan a Marcelo Bielsa. Este lunes, el Loco regresó a Montevideo luego del fracaso de la Celeste y protagonizó una llegada más que discreta.

El entrenador argentino aterrizó poco después de las 6.30 de la mañana en un vuelo comercial. ¿El motivo? La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) decidió cancelar el chárter que estaba previsto para trasladar al plantel charrúa y al cuerpo técnico desde Estados Unidos. Como consecuencia, cada integrante de la delegación debió reorganizar su viaje para volver al país.

La llegada de Marcelo Bielsa a Montevideo tras la eliminación de Uruguay Sin hacer declaraciones ni detenerse unos segundos, Bielsa caminó por el hall de arribos y salió directamente hacia el vehículo que lo aguardaba en el estacionamiento para abandonar el lugar. Apenas un periodista lo esperaba en el aeropuerto y él, fiel a su estilo, evitó cualquier contacto con la prensa.

La llegada de Marcelo Bielsa a Montevideo tras la eliminación de Uruguay. Video: @arrillagae El Loco dará una conferencia este martes: ¿anuncia su salida? El hermetismo alimentó todavía más las especulaciones sobre su futuro. Después de una campaña muy por debajo de las expectativas, todo indica que el ciclo del DT rosarino al frente de la Celeste llegó a su final.