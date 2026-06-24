México cerró el Grupo A con puntaje ideal: goleó 3-0 a República Checa y la eliminó del Mundial
Con goles de Chávez y Quiñones en el complemento, México no tuvo problemas y se impuso cómodamente ante los europeos en el Estadio Azteca.
México enfrenta a República Checa en el mítico Estadio Azteca por la tercera y última fecha del Grupo A. La Tri ganó sus dos primeros partidos y ya sacó pasaje a 16avos de final del Mundial 2026, mientras que su rival europeo apenas tiene un punto y debe ganar o ganar para escalar a las 4 unidades y aspirar a la clasificación.
México volvió a revalidar su gran inicio en el Mundial 2026 y cerró una fase de grupos perfecta ganándole y muy bien por 3-0 a República Checa en el mítico Estadio Azteca.
La selección anfitriona quedó en lo más alto del Grupo A con 9 puntos y espera por un tercero en dieciseisavos de final. Por el contrario, los checos se despidieron en primera ronda al haber terminado con una única unidad producto de dos derrotas y un empate.
El 1-0 de México lo hizo Mateo Chávez
Quiñones estiró la ventaja para México
Fidalgo cerró la goleada mexicana
Nota en construcción...
El minuto a minuto de México - República Checa
Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios
MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.
Entre todos los participantes se sorteará un Smart TV de 55 pulgadas para el primer ganador y camisetas oficiales de la Selección Argentina para el segundo y tercer puesto. ¡Tenés tiempo hasta el 28 de junio!