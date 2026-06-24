México cerró el Grupo A con puntaje ideal: goleó 3-0 a República Checa y la eliminó del Mundial

Con goles de Chávez y Quiñones en el complemento, México no tuvo problemas y se impuso cómodamente ante los europeos en el Estadio Azteca.

México le ganó a República Checa en el Estadio Azteca y llega con todo a la próxima ronda del Mundial.

México enfrenta a República Checa en el mítico Estadio Azteca por la tercera y última fecha del Grupo A. La Tri ganó sus dos primeros partidos y ya sacó pasaje a 16avos de final del Mundial 2026, mientras que su rival europeo apenas tiene un punto y debe ganar o ganar para escalar a las 4 unidades y aspirar a la clasificación.

México volvió a revalidar su gran inicio en el Mundial 2026 y cerró una fase de grupos perfecta ganándole y muy bien por 3-0 a República Checa en el mítico Estadio Azteca.

La selección anfitriona quedó en lo más alto del Grupo A con 9 puntos y espera por un tercero en dieciseisavos de final. Por el contrario, los checos se despidieron en primera ronda al haber terminado con una única unidad producto de dos derrotas y un empate.

El 1-0 de México lo hizo Mateo Chávez Mateo Chávez firmó el 1-0 de México ante República Checa. DSports Quiñones estiró la ventaja para México ¡MÉXICO AMPLIÓ LA VENTAJA!



Julián Quiñones finalizó una buena jugada que arrancó con un pase exquisito de Gilberto Mora.



La Tri le gana 2-0 a República Checa.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/K8xWcKpF6W — DSPORTS (@DSports) June 25, 2026 Fidalgo cerró la goleada mexicana ¡GOLEA MÉXICO!



Álvaro Fidalgo marcó el 3-0 ante Chequia sobre el final del partido en el Azteca.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/deZOfaVZOJ — DSPORTS (@DSports) June 25, 2026 Nota en construcción...

El minuto a minuto de México - República Checa Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.