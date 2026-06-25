Países Bajos-Túnez y Japón-Suecia definen el Grupo F: hora, TV y streaming

La definición del Grupo F del Mundial 2026 , promete una jornada cargada de tensión. Este jueves se disputarán los dos partidos en simultáneo que cerrarán la zona: Países Bajos enfrentará a Túnez , mientras que Japón se medirá con Suecia . Los neerlandeses y los japoneses llegan mejor posicionados, pero todavía quedan lugares por definir de cara a los octavos de final.

La Selección dirigida por Ronald Koeman atraviesa un gran momento. Después de empatar 2-2 con Japón en uno de los mejores encuentros de la fase de grupos, dio una muestra de autoridad en la segunda fecha y goleó 5-1 a Suecia . Con una estructura sólida y una ofensiva que viene funcionando a la perfección, la Naranja aparece como una de las selecciones más convincentes del torneo.

Gran parte de su poder ofensivo pasa por la banda derecha, donde Denzel Dumfries y Cody Gakpo vienen marcando diferencias. Además, la experiencia de Virgil van Dijk en el fondo y la conducción de Frenkie de Jong en la mitad de la cancha le permiten controlar los partidos y llegar a esta última jornada con la posibilidad concreta de terminar como líder de grupo.

Del otro lado estará una Túnez golpeada. El conjunto africano perdió sus dos compromisos -sufrió goleadas ante Suecia (5-1) y Japón (4-0)- y quedó eliminado antes de tiempo. La crisis derivó incluso en un cambio de entrenador en plena competencia: Sabri Lamouchi dejó su cargo y fue reemplazado por Hervé Renard, que intentará cerrar la participación mundialista con una mejor imagen.

Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Brian Brobbey y Cody Gakpo. DT: Ronald Koeman.

Japón y Suecia, un mano a mano por la clasificación directa

El otro encuentro también genera expectativa. Japón llega entonado tras una contundente victoria por 4-0 sobre Túnez en Monterrey. Los Samuráis Azules mostraron un juego dinámico, con presión alta y transiciones rápidas que desarmaron a su rival. Ayase Ueda fue la gran figura con dos goles, mientras que Daichi Kamada y Junya Ito completaron la goleada.

EFE

Para el compromiso ante Suecia, Hajime Moriyasu podrá contar con todos sus futbolistas y mantendrá el sistema que tan buenos resultados le viene dando. Enfrente tendrá a una selección sueca necesitada, que quedó muy golpeada tras la dura caída ante Países Bajos.

El equipo de Graham Potter suma tres puntos, pero la diferencia de gol lo obliga a extremar cuidados y buscar un resultado positivo para mantenerse con vida. Con Alexander Isak y Viktor Gyökeres como principales cartas ofensivas, los suecos intentará dar el golpe ante una selección nipona que se posiciona para ser una de las revelaciones.

Las probables formaciones y otros detalles del partido

Árbitro: Iván Barton

Hora: 23:00 (Argentina)

TV: DSports y TyC Sports

Streaming: DGO, TyC Sports Play y Paramount+

Japón: Zion Suzuki; Hiroki Ito, Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura; Ritsu Doan, Daichi Kamada, Ao Tanaka, Keito Nakamura; Junya Ito, Ayase Ueda y Kota Sano. DT: Hajime Moriyasu.

Suecia: Kristoffer Nordfeldt; Victor Lindelöf, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien; Benjamin Nygren, Yasin Ayari, Jesper Karlström, Gabriel Gudmundsson, Alexander Bernhardsson; Alexander Isak y Viktor Gyökeres. DT: Graham Potter.