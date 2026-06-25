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Países Bajos-Túnez y Japón-Suecia definen el Grupo F: hora, TV y streaming

Países Bajos quiere asegurar el primer puesto ante una Túnez ya eliminada. Del otro lado, Japón y Suecia se disputan la otra plaza de una zona que está al rojo vivo.

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Países Bajos quiere sellar sin problemas el pase a 16avos. del Mundial 2026.

Países Bajos quiere sellar sin problemas el pase a 16avos. del Mundial 2026.

EFE

La definición del Grupo F del Mundial 2026, promete una jornada cargada de tensión. Este jueves se disputarán los dos partidos en simultáneo que cerrarán la zona: Países Bajos enfrentará a Túnez, mientras que Japón se medirá con Suecia. Los neerlandeses y los japoneses llegan mejor posicionados, pero todavía quedan lugares por definir de cara a los octavos de final.

Países Bajos llega confiada a la última fecha con Túnez

La Selección dirigida por Ronald Koeman atraviesa un gran momento. Después de empatar 2-2 con Japón en uno de los mejores encuentros de la fase de grupos, dio una muestra de autoridad en la segunda fecha y goleó 5-1 a Suecia. Con una estructura sólida y una ofensiva que viene funcionando a la perfección, la Naranja aparece como una de las selecciones más convincentes del torneo.

Gran parte de su poder ofensivo pasa por la banda derecha, donde Denzel Dumfries y Cody Gakpo vienen marcando diferencias. Además, la experiencia de Virgil van Dijk en el fondo y la conducción de Frenkie de Jong en la mitad de la cancha le permiten controlar los partidos y llegar a esta última jornada con la posibilidad concreta de terminar como líder de grupo.

Países Bajos viene de empatar ante Japón.

Países Bajos viene de empatar ante Japón.

Del otro lado estará una Túnez golpeada. El conjunto africano perdió sus dos compromisos -sufrió goleadas ante Suecia (5-1) y Japón (4-0)- y quedó eliminado antes de tiempo. La crisis derivó incluso en un cambio de entrenador en plena competencia: Sabri Lamouchi dejó su cargo y fue reemplazado por Hervé Renard, que intentará cerrar la participación mundialista con una mejor imagen.

Las probables formaciones y otros detalles del partido

  • Árbitra principal: Katia García (México)
  • Hora: 20:00 (Argentina)
  • TV: DSports y TV Pública
  • Streaming: DGO y Paramount+

Túnez: Aymen Dahmen; Dylan Bronn, Montassar Talbi, Karim Rekik; Yan Valery, Anis Ben Slimane, Ellyes Skhiri, Ali Abdi; Jibril Saad, Hannibal Mejbri; Sebastian Tounekti. DT: Hervé Renard

Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Brian Brobbey y Cody Gakpo. DT: Ronald Koeman.

Japón y Suecia, un mano a mano por la clasificación directa

El otro encuentro también genera expectativa. Japón llega entonado tras una contundente victoria por 4-0 sobre Túnez en Monterrey. Los Samuráis Azules mostraron un juego dinámico, con presión alta y transiciones rápidas que desarmaron a su rival. Ayase Ueda fue la gran figura con dos goles, mientras que Daichi Kamada y Junya Ito completaron la goleada.

Para el compromiso ante Suecia, Hajime Moriyasu podrá contar con todos sus futbolistas y mantendrá el sistema que tan buenos resultados le viene dando. Enfrente tendrá a una selección sueca necesitada, que quedó muy golpeada tras la dura caída ante Países Bajos.

El equipo de Graham Potter suma tres puntos, pero la diferencia de gol lo obliga a extremar cuidados y buscar un resultado positivo para mantenerse con vida. Con Alexander Isak y Viktor Gyökeres como principales cartas ofensivas, los suecos intentará dar el golpe ante una selección nipona que se posiciona para ser una de las revelaciones.

Las probables formaciones y otros detalles del partido

  • Árbitro: Iván Barton
  • Hora: 23:00 (Argentina)
  • TV: DSports y TyC Sports
  • Streaming: DGO, TyC Sports Play y Paramount+

Japón: Zion Suzuki; Hiroki Ito, Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura; Ritsu Doan, Daichi Kamada, Ao Tanaka, Keito Nakamura; Junya Ito, Ayase Ueda y Kota Sano. DT: Hajime Moriyasu.

Suecia: Kristoffer Nordfeldt; Victor Lindelöf, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien; Benjamin Nygren, Yasin Ayari, Jesper Karlström, Gabriel Gudmundsson, Alexander Bernhardsson; Alexander Isak y Viktor Gyökeres. DT: Graham Potter.

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