Bosnia-Herzegovina hizo lo que tenía que hacer: le ganó a Qatar y ahora le queda esperar

Bosnia y Herzegovina con goles de Kerim Alajbegovic, Ermin Mahmic y otro de Sultan Al-Brake en propia puerta, ganó este miércoles a Qatar , que recortó distancias por medio de Hassan Alhaydos y quedó eliminada, y sueña con el pase a dieciseisavos de final como una de las mejores terceras del campeonato.

Bosnia y Qatar afrontaron la última jornada de la fase de grupos con la necesidad imperiosa de ganar al contar con solo un punto en dos partidos y con la mirada puesta también en Vancouver, ciudad dónde jugaron su duelo Canadá y Suiza y que terminó con victoria del combinado helvético.

El partido lo comenzó mejor el conjunto balcánico, que en los primeros tres minutos tuvo dos ocasiones, ambas solventadas con acierto por Mahmud Abunada a sendos remates de Ermedin Remirovic e Ivan Basic.

A Qatar, dirigida por el español Julen Lopetegui, le costó encontrar el ritmo del partido, en parte por la poca intensidad que demostró en la primera hora y que tuvo su reflejo en el primer gol de Bosnia , obra de Kerim Alajbegovic, que se marchó sin oposición de varios defensores antes de lanzar un disparo que se marchó a la escuadra izquierda de Abunada.

Sin casi tiempo para digerirlo, Qatar encajó el segundo. Alajbegovic puso un centro desde la banda izquierda que tocó en Sultan Albrake, que, sin querer, introdujo el balón en su portería.

El segundo de Bosnia, en contra

El segundo de Bosnia, en contra

Nueve minutos después Bosnia pudo sentenciar el duelo con un remate al poste de Demirovic que hizo reaccionar a la selección catarí, que en el poco tiempo que tuvo hasta el descanso recortó diferencias por medio de su capitán, Hassan Alhaydos, y pudo empatar en el añadido con un disparo al palo de Pedro Miguel.

Al-Haydos descontó para Qatar

Al-Haydos descontó para Qatar

En la segunda parte, el partido se igualó más y ninguno logró imponer su juego, por lo que tanto Sergej Barbarez como Lopetegui movieron bastante su banquillo en busca de aire fresco y nuevas ideas.

Al que mejor le sentaron esos cambios fue a Bosnia, puesto que Ermin Mahmic fue el encargado de sentenciar el duelo para su equipo al aprovechar un balón muerto en una jugada algo enrevesada en el área de Catar que terminó con un disparo que tocó Abunada antes de meterse al fondo de las mallas.

Mahmic anotó el tercero para Bosnia

Mahmic anotó el tercero para Bosnia

Hasta el final, Qatar no se resignó a la derrota y trató de arriesgar en su planteamiento aunque apenas causó peligro sobre la meta de Vasilj, salvo en algún disparo lejano aislado.

Con este resultado, y la victoria de Suiza sobre Canadá (2-1), el Grupo B lo lidera el combinado helvético con siete puntos y el norteamericano queda segundo con cuatro. Bosnia es tercera del Grupo B también con cuatro puntos y tiene opciones de ser una de las ocho selecciones que pase de ronda como mejores terceras. Qatar, con solo un punto, queda última y eliminada.

Bosnia-Herzegovina y Qatar, por la definición del Grupo B. EFE

Cómo se definirán los mejores terceros que pasarán de ronda

Cada grupo entregará dos clasificados directos. Esos 24 equipos se sumarán a los ocho mejores terceros para completar los 32 seleccionados que jugarán la etapa eliminatoria. El detalle no es menor, porque una selección que termine tercera en su zona todavía podrá seguir con vida en el Mundial 2026.

La comparación entre terceros se hará con una tabla general. Allí se ubicarán los 12 equipos que terminen en el tercer puesto de sus grupos y solo los ocho mejores avanzarán de ronda. Los otros cuatro quedarán eliminados, aunque hayan logrado cerrar la primera fase por encima del último lugar.

El primer criterio para definir a los mejores terceros será la cantidad de puntos obtenidos en los tres partidos de la fase de grupos. Si dos o más selecciones terminan igualadas, el siguiente parámetro será la diferencia de gol. Luego se tendrá en cuenta la cantidad de goles a favor convertidos durante esa instancia.

Si la igualdad continúa, entrará en juego el puntaje de conducta deportiva, conocido como fair play. En ese caso, las tarjetas amarillas y rojas pueden pesar en la clasificación. Una selección con menos sanciones disciplinarias quedará mejor ubicada que otra con el mismo puntaje, la misma diferencia de gol y la misma cantidad de goles a favor.

Como último recurso, si todos esos criterios no alcanzan para romper la igualdad, FIFA utilizará la ubicación de las selecciones en el ranking mundial. Por eso, el Mundial 2026 tendrá una definición más amplia y con más variables que en ediciones anteriores, especialmente para los equipos que terminen terceros.

El minuto a minuto de Bosnia-Qatar