A horas de la gran "final" frente a los germanos, Sebastián Beccacece habló en conferencia y lanzó un brutal sincericidio sobre el partido de esta tarde.

La Selección de Ecuador se juega mucho más que la clasificación este jueves frente a Alemania. También estará en juego el futuro de Sebastián Beccacece, quien reconoció abiertamente que una eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026 podría significar el final de su ciclo al frente de la Tri.

"Tenemos la posibilidad de avanzar y, si las cosas no se dan, me tendré que ir de un lugar al que quiero mucho, pero sé que esto va de resultados, más allá de merecimientos", admitió el entrenador argentino en la conferencia de prensa previa a un partido decisivo para las aspiraciones ecuatorianas.

La honestidad brutal de Beccacece a horas de jugarse con Ecuador la clasificación ante Alemania X @Sebas_Machado A pesar del delicado momento, Beccacece se mostró confiado y destacó la fortaleza interna del plantel: "Tengo la confianza a tope. El grupo, en la adversidad, está más unido y convencido. Eso no tiene precio, es un valor humano excepcional el que tenemos", afirmó. Ecuador llega complicado tras la derrota ante Costa de Marfil y el empate frente a Curazao, resultados que lo obligan a sumar ante una de las potencias del torneo.

Consultado sobre si la situación actual le recordaba a la vivida con Argentina en Rusia 2018, cuando integraba el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli, el DT marcó diferencias: "No le encuentro similitud porque son historias totalmente distintas. Lo que viví con este grupo en estos dos años es extraordinario. Estoy feliz y tranquilo, aunque con bronca por no haber obtenido lo que merecíamos", sostuvo.

Uno de los momentos más llamativos de la conferencia llegó cuando habló de su relación con los hinchas ecuatorianos. Lejos de esquivar el tema, reconoció que nunca logró generar un vínculo fuerte con gran parte del público: "No siento que haya llegado al corazón del hincha. Sí al de los futbolistas y la gente del día a día. Hay algo de mí que no les gusta y está bien, hay que aceptarlo", confesó.