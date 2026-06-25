Ecuador-Alemania y Costa de Marfil-Curazao definen el Grupo E: hora, TV y streaming

La definición del Grupo E del Mundial 2026 promete una jornada cargada de tensión y emociones. Este jueves, Ecuador se jugará su continuidad en el torneo frente a una poderosa Alemania , mientras que Costa de Marfil y Curazao disputarán en Filadelfia un duelo decisivo por el pase a los dieciseisavos de final.

Los dos encuentros se disputarán en simultáneo desde las 17:00 (hora argentina), con la mirada puesta tanto en los resultados propios como en lo que ocurra en la otra cancha. Alemania ya tiene asegurado el liderato de la zona , pero el resto de los integrantes del grupo todavía mantienen aspiraciones de clasificación.

Para Ecuador , la misión será especialmente compleja. El conjunto dirigido por Sebastián Beccacece necesita una victoria ante los tetracampeones del mundo y esperar una combinación favorable de resultados para evitar una eliminación prematura en la primera fase.

La Tri llega a la última fecha en una situación inesperada. Después de unas destacadas Eliminatorias Sudamericanas, en las que terminó segunda detrás de Argentina, el seleccionado ecuatoriano no logró trasladar ese rendimiento al Mundial .

La derrota por 1-0 frente a Costa de Marfil y el empate sin goles ante Curazao dejaron al equipo contra las cuerdas. Ahora deberá buscar un triunfo histórico frente a Alemania , rival al que nunca venció y que además figura entre las selecciones más fuertes del torneo.

Del otro lado, el combinado alemán ya cumplió con creces su objetivo. Con dos victorias en igual cantidad de presentaciones, aseguró el primer lugar del grupo y afrontará el compromiso sin la presión de jugarse la clasificación, aunque con la exigencia habitual de una potencia mundial.

Hora, TV y streaming de Ecuador vs. Alemania

El partido se disputará este jueves desde las 17:00 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La transmisión estará a cargo de DSports, Telefé y TyC Sports. También podrá verse vía streaming por DGO, Mi Telefé, Flow, Disney+ Premium y Paramount+.

Probables formaciones

Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco, Willian Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah, Moisés Caicedo, Jordy Alcívar, Pedro Vite, Pervis Estupiñán o Nilson Angulo; Gonzalo Plata y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Hernán Galíndez; Alan Franco, Willian Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah, Moisés Caicedo, Jordy Alcívar, Pedro Vite, Pervis Estupiñán o Nilson Angulo; Gonzalo Plata y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece. Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic o Nadiem Amiri, Jamal Musiala o Deniz Undav, Florian Wirtz; Leroy Sané y Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic o Nadiem Amiri, Jamal Musiala o Deniz Undav, Florian Wirtz; Leroy Sané y Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann. Árbitra: Tori Penso (Estados Unidos).

Tori Penso (Estados Unidos). Estadio: MetLife Stadium, Nueva Jersey.

Costa de Marfil quiere sellar el pase frente a Curazao

En simultáneo, Costa de Marfil y Curazao protagonizarán otro de los partidos decisivos de la jornada en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Los africanos llegan en una posición favorable después de vencer a Ecuador en su debut y de complicar seriamente a Alemania en la segunda fecha. El equipo dirigido por Emerse Faé aparece como favorito para quedarse con uno de los boletos a la siguiente ronda.

Curazao, por su parte, afronta una oportunidad histórica. El conjunto caribeño, debutante en una Copa del Mundo y representante del país menos poblado en disputar el torneo, sorprendió al sumar un empate ante Ecuador, aunque previamente había sufrido una dura derrota por 7-1 frente a Alemania.

Hora, TV y streaming de Costa de Marfil vs. Curazao

El encuentro comenzará a las 17:00 (hora argentina) en Filadelfia.

La transmisión será por DSports y mediante la plataforma de streaming DGO.

Probables formaciones