Ecuador imputa a un exministro y otras 6 personas en el caso del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio

La Fiscalía de Ecuador ha imputado a un exministro del Interior y a otras seis personas por su presunta implicación en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023.

José Serrano y el líder del cártel Los Lobos, Wilmer "Pipo" Chavarría, fueron señalados por su presunta relación con el asesinato de Villavicencio, perpetrado durante un acto de campaña en Quito, la capital pocos días antes de las elecciones.

Serrano, que fue ministro del Interior entre 2011 y 2016 durante el gobierno de Rafael Correa, se encuentra en Estados Unidos, protegido por ahora de una deportación a Ecuador, donde tiene una orden de prisión preventiva.

La Fiscalía lo acusa de ser uno de los presuntos autores intelectuales del crimen y de proporcionar a Los Lobos información sobre los movimientos de Villavicencio.

Cinco personas vinculadas a esta banda criminal fueron condenadas a prisión en 2024 por el atentado, mientras que "Pipo" fue capturado en España el año pasado tras haber fingido su propia muerte.

Getty Images José Serrano fue Ministro del Interior entre 2011 y 2016.

Villavicencio, experiodista que pasó a ser legislador, era conocido por su postura anticorrupción y fue uno de los pocos candidatos que denunciaron los vínculos entre el crimen organizado y autoridades gubernamentales.

Continuó participando en actos públicos de campaña pese a contar con un equipo de seguridad debido a las numerosas amenazas de muerte que había recibido.

Daniel Noboa, quien finalmente ganó las elecciones y asumió la presidencia de Ecuador, ha adoptado una política militar de mano dura para combatir a las bandas criminales.

Siete acusados y cinco prófugos

Se determinó que los cinco condenados en 2024 por el asesinato de Villavicencio habían orquestado el atentado.

El presunto autor material de los disparos murió abatido en el lugar de los hechos, mientras que otros seis hombres aparecieron asesinados en prisión cuando esperaban ser juzgados.

Las siete personas señaladas el sábado por la Fiscalía General del Estado fueron acusadas de haber desempeñado un papel indirecto en el asesinato.

Muchas de ellas tenían vínculos con Los Lobos, una de las bandas criminales más poderosas del país.

Getty Images Ángel Esteban Aguilar (centro) Fue arrestado en Ciudad de México en marzo tras huir de Ecuador.

Cinco de estas personas son consideradas actualmente prófugas de la justicia, según informó la institución.

Serrano y Xavier Jordán se encuentran en Estados Unidos; el exasambleísta Ronny Aleaga, en Venezuela, y "Pipo" permanece en España pendiente de una solicitud de extradición.

La Fiscalía ha solicitado a la Interpol que emita notificaciones rojas para su captura y extradición.

Ángel Esteban Aguilar, alias "Lobo Menor", fue detenido en Ciudad de México en marzo y trasladado a Ecuador después de que se emitiera una notificación roja en su contra por el asesinato de Villavicencio.

Había sido condenado a 20 años de prisión en 2013 por el asesinato del hermano de Serrano, pero se dio a la fuga tras obtener la libertad condicional.

El otro acusado es Luis Arboleda, un miembro de alto rango de Los Lobos.

Actualmente se celebran audiencias preliminares y un juez decidirá si la Fiscalía cuenta con pruebas suficientes para llevar el caso a juicio.

La ubicación de Ecuador —entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo— lo ha convertido en un país clave para el tránsito de esta droga ilícita, donde cárteles como Los Lobos recurren a la corrupción y la violencia para controlar las rutas de suministro.

Se afirma que la organización mantiene profundos vínculos con el poderoso Ccrtel Jalisco Nueva Generación, de México.

BBC

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FUENTE: BBC