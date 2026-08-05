Tras la ruptura con Brasil, Javier Milei se presenta como líder regional y comenzó su viaje a Ecuador y Colombia

Horas después de forzar una ruptura diplomática con Brasil , el presidente Javier Milei emprendió este miércoles un nuevo viaje por Sudamérica, donde se muestra como un líder regional y principal representante de Donald Trump en el continente. El jefe de Estado capitalizará ese concepto en el segundo semestre, cuando sea el anfitrión de una cumbre de líderes internacionales de derecha en Buenos Aires.

El mandatario visitará Ecuador para reunirse con su par Daniel Noboa , y luego viajará a Colombia , donde asistirá a la toma de posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella .

La partida está prevista para el miércoles 5 a las 20, con destino a Quito. Allí cumplirá durante el jueves una agenda oficial junto a Noboa, centrada principalmente en el fortalecimiento de los acuerdos comerciales entre ambos países. Una vez finalizadas esas actividades, la comitiva argentina partirá directamente hacia Colombia.

El viernes 7, el jefe de Estado estará en la ciudad de Cali para participar de la ceremonia de asunción de De la Espriella. El acto se desarrollará en el Arena USC, un estadio ubicado dentro de la Universidad Santiago de Cali, en el departamento del Valle del Cauca.

La recorrida regional llegará pocos días después de la visita oficial que Milei realizó a Perú, donde participó de la jura de Keiko Fujimori como presidenta y mantuvo un encuentro bilateral con la flamante mandataria.

Encuentro con Daniel Noboa y la agenda de cooperación con Ecuador

La reunión con Noboa será una continuidad del vínculo que ambos gobiernos consolidaron durante la visita del jefe de Estado ecuatoriano a Buenos Aires, el 21 de agosto de 2025. En aquella oportunidad compartieron un encuentro privado en el despacho presidencial de la Casa Rosada, donde reafirmaron la sintonía política entre sus administraciones y acordaron profundizar la cooperación bilateral.

Durante esa reunión repasaron mecanismos para fortalecer la coordinación en materia de seguridad, combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, uno de los principales desafíos que enfrenta Ecuador. También analizaron alternativas para ampliar el comercio bilateral, incentivar nuevas inversiones privadas y avanzar en proyectos conjuntos vinculados con la minería y la energía.

El viaje a Colombia y el primer cara a cara con Abelardo de la Espriella

El paso por Colombia marcará, en cambio, el primer encuentro cara a cara entre Milei y Abelardo de la Espriella. Hasta ahora, el vínculo entre ambos se limitó a un intercambio de mensajes luego del triunfo electoral del dirigente colombiano.

Tras conocerse el resultado del balotaje, Milei lo llamó para felicitarlo. "Quería felicitarte por el enorme trabajo que has hecho. Te deseo el mayor de los éxitos porque eso será también el éxito de toda la región", le manifestó el mandatario argentino. Además, agregó: "Espero que podamos empezar una nueva etapa en la relación entre Argentina y Colombia".

De la Espriella agradeció el gesto y respondió: "Muchas gracias, presidente. Recibo sus palabras con enorme gratitud y afecto". Más tarde compartió el video de la conversación en sus redes sociales junto a la frase "La horrible noche pronto cesará", una referencia al himno nacional colombiano que también utilizó como consigna durante la campaña electoral.