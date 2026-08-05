"Milei, te quedan horas de vida": detuvieron a un hombre acusado de amenazar de muerte al Presidente

El sospechoso fue arrestado en Quilmes tras una investigación de la Policía Federal. Secuestraron un arma de fabricación casera y otros elementos.

Un hombre de 38 años fue detenido en el partido bonaerense de Quilmes, acusado de haber difundido por TikTok un video con amenazas de muerte contra el presidente Javier Milei. La captura se concretó durante un allanamiento realizado por la Policía Federal Argentina (PFA), luego de una investigación iniciada a partir del contenido publicado en dicha red social.

La causa se originó cuando personal del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) detectó el video durante tareas de ciberpatrullaje. A partir de ese trabajo, los investigadores lograron establecer la identidad del sospechoso.

El video por el que fue buscado En la grabación, el hombre aparecía encapuchado, con gafas de sol y el rostro semicubierto. Allí se presentaba como " el sicario de los kirchneristas" y se definía como "una persona peligrosa, con mucho poder político".

Durante el mensaje, lanzó amenazas directas contra el Presidente: "Javier Milei, te quiero matar". A su vez, sostuvo: "Bajate como presidente, te quedan horas de vida; Mayra Mendoza, presidenta", entre otras expresiones intimidatorias dirigidas al mandatario y en apoyo a la dirigente del kirchnerismo.

Javier Milei, amenazado por "el sicario de los kirchneristas" Cómo fue el operativo en Quilmes Con la identificación del sospechoso ya confirmada, la Justicia ordenó un allanamiento en su domicilio de Quilmes. En el procedimiento los efectivos detuvieron al imputado y secuestraron un teléfono celular, un gabinete de computadora, auriculares, réplicas de fusiles de aire comprimido, municiones para esas réplicas y otros elementos que serán sometidos a pericias.