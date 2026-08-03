Tras reavivar la tensión con Lula Da Silva, Javier Milei viaja a Ecuador y Colombia

A pocas horas de redoblar la apuesta con descalificaciones a Lula da Silva , el presidente Javier Milei regresa esta semana con su gira por Sudamérica. La agenda internacional seguirá por Ecuador y Colombia, donde mantendrá una reunión bilateral con el presidente Daniel Noboa y luego participará de la asunción del mandatario electo Abelardo de la Espriella .

El viaje presidencial comenzará el miércoles 5 a las 20, cuando Milei parta rumbo a Quito. Allí desarrollará durante toda la jornada del jueves una serie de actividades oficiales junto a Noboa, en especial con acuerdos comerciales. Finalizada esa visita, el jefe de Estado y la comitiva oficial volarán directamente hacia Colombia.

La última escala será el viernes 7 en Cali. Allí Milei asistirá a la ceremonia de asunción de Abelardo de la Espriella, que tendrá lugar en el Arena USC, un estadio ubicado dentro de la Universidad Santiago de Cali, en el departamento del Valle del Cauca.

El último viaje de Milei fue la semana pasada en Perú , donde asistió a la jura de Keiko Fujimori como presidenta, con quien mantuvo una reunión bilateral.

El mandatario argentino y Noboa volverán a verse tras el encuentro que protagonizaron el 21 de agosto de 2025 en la Casa Rosada, durante la visita oficial del mandatario ecuatoriano a la Argentina.

En aquella oportunidad, mantuvieron una reunión privada en el despacho presidencial, en la que ratificaron la sintonía política entre sus gobiernos y acordaron profundizar la cooperación bilateral. La agenda estuvo centrada en el fortalecimiento de los vínculos entre ambos países, con especial énfasis en la seguridad, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, uno de los principales desafíos que enfrenta Ecuador.

Además, Milei y Noboa analizaron alternativas para ampliar el comercio bilateral y promover nuevas inversiones privadas, al tiempo que dialogaron sobre oportunidades de cooperación en sectores estratégicos como la minería y la energía.

En tanto, el presidente argentino se verá por primera vez en persona con Abelardo de la Espriella, aunque intercambiaron mensajes en redes sociales. El contacto se produjo después de que el colombiano ganara en al balotaje. En esa comunicación, difundida por el propio colombiano, Milei lo felicitó por el resultado electoral y le expresó su respaldo de cara a la segunda vuelta.

"Quería felicitarte por el enorme trabajo que has hecho. Te deseo el mayor de los éxitos porque eso será también el éxito de toda la región", le manifestó el libertario. Además, agregó: "Espero que podamos empezar una nueva etapa en la relación entre Argentina y Colombia".

Por su parte, De la Espriella agradeció el llamado del Presidente argentino y respondió: "Muchas gracias, presidente. Recibo sus palabras con enorme gratitud y afecto". Tras la conversación, publicó el video en sus redes sociales acompañado por la frase "La horrible noche pronto cesará", en referencia al himno nacional colombiano y como mensaje de campaña.