Javier Milei fue condecorado por una universidad de Perú por su "compromiso con la libertad económica y social"

Tras asistir a la jura de Keiko Fujimori como presidenta de Perú , el presidente Javier Milei recibió este martes, en Lima, el grado de Doctor Honoris Causa de la Universidad de San Martín de Porres por parte de las máximas autoridades de esa casa de estudios.

El reconocimiento le fue otorgado “en mérito a su compromiso con el fortalecimiento de la libertad económica y social, así como con la modernización del Estado”. La ceremonia se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad.

El rectorado consideró que el jefe de Estado "es un destacado economista, docente y político argentino que contribuyó al estudio, la difusión y el desarrollo del debate económico contemporáneo".

El mandatario viajó a Lima con una comitiva integrada por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei .

El presidente se refirió a la cadena nacional que encabezará el jueves para anunciar el envío del proyecto para reformar la carta orgánica del Banco Central: "Mañana (miércoles) voy a escribir el discurso que leeré en cadena nacional el jueves para explicar la reforma del Banco Central (BCRA), que tendrá nuevamente la misión fundamental de preservar el valor de la moneda. Vamos a terminar con 91 años de estafa".

"Va a estar prohibido financiar, de manera directa o indirecta, al fisco. Y hacerlo será considerado una estafa, y como tal configurará una asociación ilícita. En ese caso, irán presos el presidente del BCRA, el directorio, el Poder Ejecutivo y legisladores que aprueben presupuestos que impliquen déficit fiscal financiado con emisión, lo que es falsificación. La falsificación de dinero es un delito penal y no excarcelable”, destacó.

"También vamos a cuidar la independencia del BCRA blindando a sus autoridades, para que se necesiten dos tercios de ambas cámaras para reemplazarlas. Cuando venga un político que quiera echar a su antojo al presidente del BCRA, no va a poder", señaló el líder libertario.

Acerca de la distinción, expresó: "Es un honor integrar la lista de personas distinguidas por esta institución. Nuestra gestión está haciendo grandes aportes. Aplicamos en todas nuestras decisiones la moral como política de Estado, por lo que la contribución es nuestra forma de entender la problemática del crecimiento económico, porque planteamos que puede haber crecimiento óptimo bajo rendimientos crecientes y que lo único que podría frenarlo es el Estado. Nuestra estrategia tiene tres pilares: desregulación, capital humano y apertura económica".