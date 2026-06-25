Qué necesita Ecuador para clasificar a los 16avos de final del Mundial 2026

Ecuador llegó al Mundial 2026 con la ilusión de convertirse en una de las revelaciones del torneo, respaldado por una sólida campaña en las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, los resultados de las dos primeras jornadas dejaron al equipo dirigido por Sebastián Beccacece al borde de una eliminación prematura.

La Tri cayó por 1-0 ante Costa de Marfil en el debut y luego no pudo pasar del empate sin goles frente a Curazao, un resultado que alteró por completo los planes del seleccionado ecuatoriano. Con apenas un punto en dos presentaciones, el margen de error desapareció.

Ahora, Ecuador afrontará un desafío mayúsculo en la tercera y última fecha del Grupo E. Del otro lado estará Alemania, una de las potencias del fútbol mundial, que ganó sus dos encuentros, aseguró el primer puesto de la zona y ya selló su clasificación a los 16avos de final.

La derrota frente a Costa de Marfil fue especialmente dolorosa para las aspiraciones ecuatorianas. El conjunto africano apareció como el principal rival en la pelea por el segundo lugar del grupo y consiguió una victoria clave con un gol sobre el final.

Luego llegó el inesperado empate ante Curazao. Ecuador partía como amplio favorito frente al debutante mundialista, que venía de sufrir una goleada por 7-1 ante Alemania, pero no encontró los caminos para romper el cero y dejó escapar una oportunidad inmejorable.

De esta manera, el seleccionado sudamericano quedó tercero con un punto, detrás de Alemania, líder con seis unidades, y de Costa de Marfil. El encuentro decisivo frente a los alemanes se disputará este jueves desde las 17:00 (hora argentina) en Nueva Jersey.

Qué necesita Ecuador para clasificar a los 16avos de final

El panorama para Ecuador es claro. Una derrota frente a Alemania significará automáticamente la eliminación del Mundial 2026. Con apenas un punto, no tendría posibilidades matemáticas de avanzar ni como segundo ni como uno de los mejores terceros.

En cambio, una victoria cambiaría por completo el escenario. Si logra derrotar a Alemania, alcanzará los cuatro puntos y llegará con serias posibilidades de clasificar. Dependiendo del resultado entre Costa de Marfil y Curazao, podría terminar segundo en el Grupo E o acceder como uno de los mejores terceros del torneo.

En cambio, si Ecuador iguala ante Alemania, cerrará la fase de grupos con apenas dos unidades. Aunque todavía existiría una posibilidad matemática de avanzar como tercero, necesitaría una combinación de resultados muy favorable en el resto de las zonas.

Por eso, más allá de los cálculos y las especulaciones, el objetivo ecuatoriano parece resumirse en una sola misión: conseguir una victoria histórica frente a Alemania. Solo así podrá depender en gran medida de sí mismo y mantener vivo el sueño de seguir avanzando en el Mundial 2026.

Ecuador va en busca del milagro ante Alemania. EFE

Cómo se definirán los mejores terceros que pasarán de ronda

Cada grupo entregará dos clasificados directos. Esos 24 equipos se sumarán a los ocho mejores terceros para completar los 32 seleccionados que jugarán la etapa eliminatoria. El detalle no es menor, porque una selección que termine tercera en su zona todavía podrá seguir con vida en el Mundial 2026.

La comparación entre terceros se hará con una tabla general. Allí se ubicarán los 12 equipos que terminen en el tercer puesto de sus grupos y solo los ocho mejores avanzarán de ronda. Los otros cuatro quedarán eliminados, aunque hayan logrado cerrar la primera fase por encima del último lugar.

El primer criterio para definir a los mejores terceros será la cantidad de puntos obtenidos en los tres partidos de la fase de grupos. Si dos o más selecciones terminan igualadas, el siguiente parámetro será la diferencia de gol. Luego se tendrá en cuenta la cantidad de goles a favor convertidos durante esa instancia.

Si la igualdad continúa, entrará en juego el puntaje de conducta deportiva, conocido como fair play. En ese caso, las tarjetas amarillas y rojas pueden pesar en la clasificación. Una selección con menos sanciones disciplinarias quedará mejor ubicada que otra con el mismo puntaje, la misma diferencia de gol y la misma cantidad de goles a favor.

Como último recurso, si todos esos criterios no alcanzan para romper la igualdad, FIFA utilizará la ubicación de las selecciones en el ranking mundial. Por eso, el Mundial 2026 tendrá una definición más amplia y con más variables que en ediciones anteriores, especialmente para los equipos que terminen terceros.

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