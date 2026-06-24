¿Doble vara en el Mundial? Bellingham se tapó la boca para hablar con un rival, no fue expulsado y hay polémica

La figura de Inglaterra protagonizó una acción idéntica a la de Miguel Almiron en Paraguay-Turquía, pero no fue juzgada de la misma manera. Qué dice la FIFA.

Hace uno días atrás, Miguel Álmiron se convirtió en el primer jugador en la historia afectado por la "Ley Vinícius". El 10 de Paraguay se tapó la boca mientras hablaba con Mert Müldür, jugador de Turquía, y vio la roja directa luego de que la acción fuera advertida por el VAR. Sin embargo, la nueva regla no tardó mucho tiempo en quedar bajo la lupa por una acción similar que tuvo lugar en otro partido del Mundial 2026.

Todo ocurrió en el duelo entre Inglaterra y Ghana por la segunda fecha del Grupo L. En medio de un intercambio con un rival, Jude Bellingham, figura de los británicos, protagonizó exactamente la misma acción, pero lo que hizo ruido fue que no pasó absolutamente nada.

Video: Bellingham se tapó la boca para hablar con un jugador de Ghana, pero no fue expulsado Jude Bellingham no fue expulsado tras taparse la boca en Inglaterra-Ghana. Video: ESPN El mediocampista del Real Madrid continuó jugando con normalidad y no recibió ninguna sanción disciplinaria por parte de los árbitros. La imagen tomó aún más relevancia porque la FIFA había anunciado antes del torneo un endurecimiento de los controles sobre este tipo de gestos, y lo aplicaron en la primera de cambio con la expulsión a Almirón.

Paraguay elevó una queja a la FIFA pidiendo unificación de criterios Tras observar lo sucedido con Bellingham, la Federación Paraguaya decidió elevar una queja formal ante la casa madre del fútbol mundial. El reclamo apunta a una supuesta falta de uniformidad en la aplicación de una regla que recién comienza a implementarse. En la Albirroja consideran que dos acciones similares recibieron castigos diferentes y exigen una explicación para evitar que la polémica siga creciendo a medida que avanza la Copa del Mundo.

En su momento, Pierluigi Collina, máxima autoridad arbitral de la FIFA, ya había aclarado cómo debía interpretarse la norma. El exárbitro italiano explicó que el contexto resulta determinante a la hora de juzgar cada situación. "Cuando es confrontacional, es una historia completamente diferente", sostuvo en la previa a la máxima cita. ¿Hubo doble vara?