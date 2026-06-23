Atento, Paraguay: cuántas fecha de suspensión recibió Miguel Almirón tras la aplicación de la "Ley Prestianni"

El mediocampista paraguayo fue suspendido y no podrá jugar ante Australia en un partido clave para las aspiraciones de la Albirroja.

FIFA confirmó la sanción para Miguel Almirón y Paraguay perderá a una de sus figuras en un partido clave.

La selección de Paraguay recibió una noticia que complica sus planes en el Mundial 2026. La FIFA confirmó este martes la sanción para Miguel Almirón, expulsado en el triunfo ante Turquía, y el volante se perderá el próximo compromiso frente a Australia, un duelo decisivo para la clasificación.

La Comisión Disciplinaria analizó los descargos del futbolista paraguayo y del turco Mert Müldür, quien denunció la acción que derivó en la tarjeta roja. Finalmente, el organismo optó por aplicar la sanción mínima y suspendió al jugador por una sola fecha, por lo que podrá regresar en caso de que el equipo de Gustavo Alfaro avance a la siguiente ronda.

Duro golpe para Paraguay: Almirón fue sancionado y se pierde una final La polémica expulsión de Miguel Almirón DSports La expulsión de Almirón se produjo tras convertirse en el primer futbolista sancionado bajo la denominada "Ley Prestianni", una normativa impulsada por la FIFA este año que prohíbe taparse la boca al dialogar o discutir con rivales, árbitros o integrantes del cuerpo técnico adversario. La medida busca evitar situaciones ambiguas y facilitar la identificación de posibles insultos o expresiones discriminatorias.

La baja representa un problema importante para Paraguay, que se jugará buena parte de sus chances de clasificación sin una de sus principales figuras. El encuentro frente a Australia se disputará este jueves y será determinante para definir el futuro de la Albirroja en la Copa del Mundo.

Gustavo Alfaro deberá reemplazar a Miguel Almirón Gustavo Alfaro le protesta airadamente al árbitro en pleno Paraguay-Turquía EFE Tras la expulsión, Gustavo Alfaro cuestionó la severidad de la norma, aunque reconoció que el reglamento es claro. "Taparse la boca es expulsión, contra eso no puedo hacer nada", explicó. Sin embargo, también advirtió sobre el riesgo de que este tipo de medidas terminen afectando la esencia del juego y generando nuevas formas de buscar ventajas dentro del campo.