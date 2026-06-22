Quién es Bubista, el DT de Cabo Verde que hizo historia en el Mundial 2026 y apuntó contra Bielsa

La histórica actuación de la selección de Cabo Verde en el Mundial 2026 puso bajo los reflectores a Pedro Leitão Brito, más conocido como Bubista. El director técnico consiguió la primera clasificación del país a una Copa del Mundo y volvió a ser noticia tras el empate 2-2 frente a Uruguay y sus declaraciones sobre Marcelo Bielsa.

Bubista fue el arquitecto del mayor logro del fútbol caboverdiano: llevar a los Tiburones Azules a un Mundial por primera vez. Con un equipo ordenado y competitivo, logró que una selección de escasa tradición se transformara en una de las grandes revelaciones del torneo.

Antes de convertirse en entrenador, Bubista fue futbolista de la selección de Cabo Verde, donde llegó a ser capitán y uno de los referentes del plantel.

Su apodo tiene origen en Boa Vista, la isla donde nació, y con el tiempo pasó a ser el nombre con el que es reconocido dentro y fuera del continente africano.

Tras retirarse como jugador, Bubista inició su carrera como director técnico y trabajó en distintos proyectos ligados al fútbol caboverdiano antes de asumir el mando de la selección en 2020.

Bajo su conducción, Cabo Verde alcanzó un hito histórico al clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo. El equipo firmó una sólida campaña en las Eliminatorias africanas, terminó por encima de Camerún en su grupo y confirmó que podía competir de igual a igual frente a selecciones de amplia trayectoria.

Bubista apuntó contra Bielsa

En las últimas horas, Bubista ganó aún más protagonismo por sus declaraciones sobre Marcelo Bielsa, el entrenador de Uruguay, luego de lograr el valioso empate 2-2 en el duelo del domingo.

“Me quedé un poco enojado o molesto en este caso, sobre todo porque Bielsa nos enseñó a tener fair play. En sus conferencias de prensa, en los partidos incluso, aprendimos a tener fair play a partir de Bielsa. Entonces obviamente me quedé un poco frustrado con la situación”, expresó al finalizar el encuentro.

Su malestar surgió por la acción que derivó en el segundo gol uruguayo, convertido por Agustín Canobbio. En la jugada, Federico Viñas se acercó a asistir a Arcanjo, que estaba tendido sobre el césped con molestias físicas, pero inmediatamente se sumó al ataque que terminó con el empate de la Celeste.

No obstante, el DT de Cabo Verde evitó profundizar la polémica e hizo una autocrítica: “Forma parte del juego, forma parte del crecimiento de nuestro equipo, porque creo que nosotros también deberíamos haber evitado esa situación. También podríamos haber tirado la pelota afuera y no lo hicimos. Fue una mezcla de errores, pero nosotros intentamos hacer las cosas a nuestra manera, con fair play”, concluyó.