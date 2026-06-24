Boca ya tiene fecha para el debut de Arruabarrena y será en plena disputa del Mundial

Boca ya conoce cuándo volverá a jugar y cuál será el primer desafío del nuevo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como entrenador.

El Vasco Arruabarrena ya conoce el día y el horario de su debut como entrenador de Boca en este segundo ciclo.

Mientras gran parte de la atención futbolera sigue puesta en el Mundial 2026, Boca ya mira hacia adelante. La pretemporada recién empieza, pero el calendario no da respiro y el nuevo ciclo de Rodolfo Arruabarrena tendrá un examen mucho antes de lo esperado.

En el predio de Ezeiza se trabaja a contrarreloj. El Vasco comenzó a darle forma a su equipo y sabe que tendrá poco margen para ensayar antes de su estreno oficial. La cita ya está marcada: el jueves 16 de julio, desde las 21:45, Boca enfrentará a Sarmiento por los 16avos de final de la Copa Argentina.

La Copa Argentina confirmó día y hora del duelo entre Boca y Sarmiento (J) Confirmaciones y actualizaciones para los partidos restantes de los 16avos de Final de #NuestraCopa #CopaArgentinaAXIONenergy https://t.co/qDUHrOixkK pic.twitter.com/bO5CtcRQwL — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) June 24, 2026 El encuentro se disputará en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario y pondrá en juego mucho más que una clasificación. Será el primer partido del segundo ciclo de Arruabarrena al frente del club, un regreso que despierta expectativas y que comenzará bajo la presión habitual que rodea al banco de suplentes xeneize.

Un premio importante en el horizonte Boca eliminó a Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de final de la Copa Argentina. @Copa_Argentina La Copa Argentina aparece como uno de los objetivos inmediatos para Boca. En caso de superar a Sarmiento, avanzará a los octavos de final, donde ya espera Vélez. El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto selló su boleto tras vencer por 2-0 a Gimnasia y Tiro de Salta.

Por eso, el duelo en Rosario puede transformarse rápidamente en una prueba de carácter. Boca intentará dar el primer paso de una nueva etapa y arrancar con una victoria que aporte tranquilidad, confianza y una señal positiva para un semestre que tendrá varios desafíos por delante.