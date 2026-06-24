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Boca ya tiene fecha para el debut de Arruabarrena y será en plena disputa del Mundial

Boca ya conoce cuándo volverá a jugar y cuál será el primer desafío del nuevo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como entrenador.

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El Vasco Arruabarrena ya conoce el día y el horario de su debut como entrenador de Boca en este segundo ciclo.&nbsp;

El Vasco Arruabarrena ya conoce el día y el horario de su debut como entrenador de Boca en este segundo ciclo. 

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Mientras gran parte de la atención futbolera sigue puesta en el Mundial 2026, Boca ya mira hacia adelante. La pretemporada recién empieza, pero el calendario no da respiro y el nuevo ciclo de Rodolfo Arruabarrena tendrá un examen mucho antes de lo esperado.

En el predio de Ezeiza se trabaja a contrarreloj. El Vasco comenzó a darle forma a su equipo y sabe que tendrá poco margen para ensayar antes de su estreno oficial. La cita ya está marcada: el jueves 16 de julio, desde las 21:45, Boca enfrentará a Sarmiento por los 16avos de final de la Copa Argentina.

La Copa Argentina confirmó día y hora del duelo entre Boca y Sarmiento (J)

El encuentro se disputará en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario y pondrá en juego mucho más que una clasificación. Será el primer partido del segundo ciclo de Arruabarrena al frente del club, un regreso que despierta expectativas y que comenzará bajo la presión habitual que rodea al banco de suplentes xeneize.

Un premio importante en el horizonte

Boca elimin&oacute; a Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de final de la Copa Argentina.&nbsp;

Boca eliminó a Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de final de la Copa Argentina.

La Copa Argentina aparece como uno de los objetivos inmediatos para Boca. En caso de superar a Sarmiento, avanzará a los octavos de final, donde ya espera Vélez. El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto selló su boleto tras vencer por 2-0 a Gimnasia y Tiro de Salta.

Por eso, el duelo en Rosario puede transformarse rápidamente en una prueba de carácter. Boca intentará dar el primer paso de una nueva etapa y arrancar con una victoria que aporte tranquilidad, confianza y una señal positiva para un semestre que tendrá varios desafíos por delante.

El Mundial seguirá acaparando titulares alrededor del planeta, pero para Boca la cuenta regresiva ya comenzó. Y el primer capítulo del nuevo ciclo de Arruabarrena tiene fecha, sede y rival confirmados.

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