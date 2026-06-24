El plantel de la Selección argentina sorprendió a Messi con remeras hechas con fotos junto a Leo: quién es el único que no tenía imagen

A Lionel Messi ya le hicieron casi todos los regalos posibles. Trofeos, homenajes, ovaciones y reconocimientos alrededor del planeta. Sin embargo, en la intimidad de la Selección argentina todavía hay lugar para sorprenderlo. Y esta vez fueron sus propios compañeros quienes lograron sacarle una sonrisa difícil de olvidar .

El capitán cumplió 39 años en plena concentración mundialista y, después del almuerzo, se encontró con una escena tan simple como emotiva. Cada integrante del plantel apareció luciendo una remera estampada con una fotografía personal junto al Diez. No fue una idea improvisada: detrás hubo semanas de trabajo silencioso, coordinación y mucho hermetismo para que la sorpresa no se filtrara.

La iniciativa involucró a los 25 futbolistas del plantel mundialista y también al presidente de la AFA, Claudio Tapia . Cada uno eligió una imagen especial con Messi , aquellas que guardan una historia, un recuerdo o un momento compartido con el capitán. El resultado fue una foto grupal que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Entre todas las remeras hubo una que llamó la atención. Máximo Leguizamón, arquero de la Reserva de Tigre y uno de los sparrings de la Selección, apareció sin una foto junto a Messi en su camiseta. La explicación fue mucho más simple de lo que muchos imaginaron: las estampas se confeccionaron únicamente para los 25 jugadores del plantel y para Tapia.

El regalo sorpresa que emocionó a Lionel Messi en su cumpleaños. Chiqui Tapia y los cocineros (Diego Iacovone y Antonia Farías) también posaron con Leo.

Eso no significa que Leguizamón no tenga una imagen con el capitán. Simplemente quedó fuera de la producción especial organizada para el cumpleaños. De hecho, el joven arquero participó de la foto grupal junto al resto de la delegación.

La reacción de Messi

"Un día muy especial. Festejando los cumpleaños de Leo Messi, Diego Iacovone y Antonia Farías", posteó Chiqui Tapia. @tapiachiqui

La imagen fue compartida por Rodrigo De Paul, uno de los amigos más cercanos del rosarino dentro del plantel. Allí se vio a los jugadores rodeando al capitán, quien recibió el homenaje entre risas y gestos de sorpresa. Según trascendió, Messi intuía que algo estaban preparando, pero jamás imaginó una producción de semejante magnitud.

La celebración también incluyó a otros dos cumpleañeros de la delegación: Antonia Farías, la cocinera que acompaña a la Selección desde hace años, y Diego Iacovone, responsable de la parrilla y uno de los hombres más queridos por los futbolistas. Entre abrazos, fotos y una torta especial, el cumpleaños de Messi volvió a demostrar algo que ya parece una costumbre: dentro de la Scaloneta, el mejor jugador del mundo sigue siendo uno más.

Un mensaje que emocionó al capitán

La sorpresa no terminó con las fotos estampadas en el frente de las remeras. Nicolás Tagliafico mostró en sus redes sociales que, en la parte trasera de cada camiseta, los jugadores incluyeron una dedicatoria especial para Lionel Messi. Allí podía leerse un mensaje cargado de emoción: "A vos que nos cambiaste la vida, que nos regalaste momentos inolvidables, que nos hiciste creer que los sueños son posibles... Lo mejor no fue verlo, fue vivirlo con vos. Feliz cumpleaños capitán, te amamos. Que seas inmensamente feliz". Un gesto simple, pero lleno de significado para homenajear al hombre que marcó una era en la Selección argentina.

Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios

MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.

Entre todos los participantes se sorteará un Smart TV de 55 pulgadas para el primer ganador y camisetas oficiales de la Selección Argentina para el segundo y tercer puesto. ¡Tenés tiempo hasta el 28 de junio!