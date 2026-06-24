La foto del festejo de cumpleaños de Lionel Messi: los 6 jugadores que lo sorprendieron en su habitación

Lionel Messi cumple 39 años en pleno Mundial y los celebró con varios compañeros de la Selección argentina en su cuarto de la concentración en Kansas.

El mejor jugador de todos los tiempos, Lionel Messi, cumple 39 años, y como ya se hizo una costumbre en las últimas décadas, los festeja en una concentración con la Selección argentina. En esta oportunidad, le tocó hacerlo en pleno Mundial 2026, la quinta vez que le toca en unca Copa del Mundo.

Durante cada aniversario de su nacimiento, la Pulga lo celebra de distintas maneras en distintos momentos del día. Pero hay una rutina que ya se hizo tradición: que sus compañeros lo sorprendan a la noche en su habitación a medianoche, cuando se hacen las 00.00 del 24 de junio.

La primera foto del cumpleaños de Lionel Messi La primera foto que compartió Messi de su cumpleaños. Captura @leomessi En esta oportunidad, los primeros en ir a saludarlo fueron Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina y Giovani Lo Celso. Al grupo se sumó el utilero "Marito" De Stéfano, quien ya es uno más dentro del plantel y que conoce a Leo desde su más temprana juventud, cuando jugaba en las categorías juveniles de la Albiceleste.

Este miércoles por la mañana, Leo compartió una foto del momento, la primera que subió de su cumpleaños, en la que se los ve a los ocho abrazados, y en el medio un carrito con una torta y varios paquetes de regalo de la famosa marca de alfajores marplatense. "Anoche arrancamos con una linda sorpresa. ¡Gracias!", escribió el 10 en las historias de su cuenta de Instagram.

El posteo de Antonella Roccuzzo por el cumple de Leo Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo) "Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito", le escribió Antonella Roccuzzo a Messi en redes sociales en un posteo en el que compartió varias fotos románticas de los dos. "Muchas gracias mi vida, y yo a ustedes ¡¡¡Los amo!!! Qué chiquitos éramos… ", le respondió Leo en los comentarios.