La foto del festejo de cumpleaños de Lionel Messi: los 6 jugadores que lo sorprendieron en su habitación
Lionel Messi cumple 39 años en pleno Mundial y los celebró con varios compañeros de la Selección argentina en su cuarto de la concentración en Kansas.
El mejor jugador de todos los tiempos, Lionel Messi, cumple 39 años, y como ya se hizo una costumbre en las últimas décadas, los festeja en una concentración con la Selección argentina. En esta oportunidad, le tocó hacerlo en pleno Mundial 2026, la quinta vez que le toca en unca Copa del Mundo.
Durante cada aniversario de su nacimiento, la Pulga lo celebra de distintas maneras en distintos momentos del día. Pero hay una rutina que ya se hizo tradición: que sus compañeros lo sorprendan a la noche en su habitación a medianoche, cuando se hacen las 00.00 del 24 de junio.
La primera foto del cumpleaños de Lionel Messi
En esta oportunidad, los primeros en ir a saludarlo fueron Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina y Giovani Lo Celso. Al grupo se sumó el utilero "Marito" De Stéfano, quien ya es uno más dentro del plantel y que conoce a Leo desde su más temprana juventud, cuando jugaba en las categorías juveniles de la Albiceleste.
Este miércoles por la mañana, Leo compartió una foto del momento, la primera que subió de su cumpleaños, en la que se los ve a los ocho abrazados, y en el medio un carrito con una torta y varios paquetes de regalo de la famosa marca de alfajores marplatense. "Anoche arrancamos con una linda sorpresa. ¡Gracias!", escribió el 10 en las historias de su cuenta de Instagram.
El posteo de Antonella Roccuzzo por el cumple de Leo
"Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito", le escribió Antonella Roccuzzo a Messi en redes sociales en un posteo en el que compartió varias fotos románticas de los dos. "Muchas gracias mi vida, y yo a ustedes ¡¡¡Los amo!!! Qué chiquitos éramos… ", le respondió Leo en los comentarios.
Desde todo el país saludaron a Messi por su cumpleaños
Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios
MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.
Entre todos los participantes se sorteará un Smart TV de 55 pulgadas para el primer ganador y camisetas oficiales de la Selección Argentina para el segundo y tercer puesto. ¡Tenés tiempo hasta el 28 de junio!