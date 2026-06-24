El saludo a las 10 para Lionel Messi: mirá todos los posteos en redes por el cumpleaños del capitán
Bajo el hashtag #CumpleLeo, impulsado por Rodolfo Barili, decenas de usuarios saludaron a Lionel Messi en su cumpleaños 39.
Este miércoles, el fútbol está de fiesta. Es que Lionel Andrés Messi cumple 39 años de vida, mientras se encuentra preparándose, junto a la Selección argentina, para el partido ante Jordania en la última fecha de la fase de grupos en el Mundial 2026.
Desde la cuenta oficial de la FIFA y la AFA, así como algunas personalidades del mundo de la política y del espectáculo saludaron al “10” en su día. Pero, sin dudas, el saludo que llamó a la atención de todo el mundo fue el de la mismísima Antonela Roccuzzo, la esposa del capitán de la Selección argentina.
Los saludos a Messi en las redes sociales
Pero no fueron los únicos. Previo al cumpleaños del querido jugador rosarino, el periodista Rodolfo Barili impulsó una acción para saludar a Messi subiendo videos y fotos en redes a las 10 de la mañana y 22 de la noche junto al hashtag #CumpleLEO, con el objetivo de reunir a argentinos en un saludo colectivo para el capitán de la Selección.
“¿Qué pasa si el miércoles todos le cantamos el cumpleaños al Capitán?”, planteó el periodista en el video de difusión. De esta forma, este miércoles, la red social X se vio colmada de posteos de hinchas argentinos saludando a Leo desde aulas escolares, fábricas, hospitales y hasta colectivos. A continuación, te compartimos algunos de los saludos que colmaron las redes.