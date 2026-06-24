El saludo a las 10 para Lionel Messi: mirá todos los posteos en redes por el cumpleaños del capitán

Este miércoles, el fútbol está de fiesta. Es que Lionel Andrés Messi cumple 39 años de vida, mientras se encuentra preparándose, junto a la Selección argentina, para el partido ante Jordania en la última fecha de la fase de grupos en el Mundial 2026.

Desde la cuenta oficial de la FIFA y la AFA, así como algunas personalidades del mundo de la política y del espectáculo saludaron al “10” en su día. Pero, sin dudas, el saludo que llamó a la atención de todo el mundo fue el de la mismísima Antonela Roccuzzo, la esposa del capitán de la Selección argentina.

Los saludos a Messi en las redes sociales Pero no fueron los únicos. Previo al cumpleaños del querido jugador rosarino, el periodista Rodolfo Barili impulsó una acción para saludar a Messi subiendo videos y fotos en redes a las 10 de la mañana y 22 de la noche junto al hashtag #CumpleLEO, con el objetivo de reunir a argentinos en un saludo colectivo para el capitán de la Selección.