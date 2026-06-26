Cabo Verde, Arabia Saudita, España o Uruguay: cómo se define al rival de la Selección argentina en 16avos.

La última fecha del Grupo H resolverá cuál será el primer rival del campeón del mundo en la fase de eliminación directa del Mundial 2026.

Con la clasificación asegurada y el primer puesto del Grupo J ya en el bolsillo, la Selección argentina encara con tranquilidad su último compromiso de la fase de grupos. Este sábado, el combinado dirigido por Lionel Scaloni cerrará su participación en la zona frente a Jordania, aunque el foco también estará puesto en lo que ocurra unas horas antes con la definición del Grupo H.

Es que de ese grupo saldrá el rival de Argentina en los 16avos de final del Mundial 2026. España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde llegan con posibilidades matemáticas de terminar en el segundo lugar, por lo que cualquiera de ellos podría convertirse en el próximo obstáculo del vigente campeón del mundo.

La última fecha del Grupo H se disputará este viernes con dos partidos en simultáneo: Uruguay enfrentará a España, mientras que Cabo Verde se medirá con Arabia Saudita. Los resultados de ambos encuentros definirán tanto al ganador de la zona como al seleccionado que avanzará como escolta y se cruzará con Argentina en la primera ronda de eliminación directa.

¿Qué tiene que pasar para que cada selección enfrente a Argentina? España será rival de Argentina si: Pierde con Uruguay y Cabo Verde no le gana a Arabia Saudita.

Empata con Uruguay y Cabo Verde vence a Arabia Saudita por seis goles o más. España tardó solo 10 minutos en abrir el marcador ante Arabia Sadita. EFE Uruguay será rival de Argentina si: Le gana a España y Cabo Verde también vence a Arabia Saudita. (Se define por criterios de desempate).

Empata con España y Cabo Verde empata con Arabia Saudita. (Se define por criterios de desempate). Uruguay o Cabo Verde podrían ser rivales de la Scaloneta en 16avos de final. EFE Cabo Verde será rival de Argentina si: Le gana a Arabia Saudita y España derrota a Uruguay.

Le gana a Arabia Saudita y Uruguay derrota a España. (Se define por criterios de desempate).

Le gana a Arabia Saudita y España empata con Uruguay. (Se define por criterios de desempate).

Empata con Arabia Saudita y España derrota a Uruguay.

Empata con Arabia Saudita y España empata con Uruguay. (Se define por criterios de desempate). Arabia Saudita será rival de Argentina si: Le gana a Cabo Verde y España empata con Uruguay.

Le gana a Cabo Verde y España derrota a Uruguay. Arabia Saudita tiene un par de escenarios posibles para ser rival de Argentina en el Hard Rock Stadium. EFE El detalle reglamentario que puede cambiarlo todo La particularidad de este Mundial es que la diferencia de gol no aparece como primer criterio de desempate. FIFA prioriza el resultado entre los equipos involucrados en la igualdad de puntos, un aspecto que puede alterar por completo los cálculos tradicionales.

Si ese criterio no alcanza para resolver la clasificación, se analizarán la diferencia de gol y los goles convertidos en los partidos entre los equipos empatados. Recién después entrarán en juego los registros generales del grupo y, como último recurso, el Fair Play, donde cada tarjeta acumulada puede terminar pesando tanto como un gol.