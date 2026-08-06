Alarma en España por una campaña para volver a entrar masivamente a Ceuta: "Nos vemos allí"

Las autoridades siguen de cerca mensajes difundidos por marroquíes que llaman a un nuevo intento de cruce. La convocatoria surge después de la tragedia migratoria de la semana pasada, que dejó al menos 141 muertos.

España está en alerta: las fuerzas de seguridad analizan numerosos mensajes que circulan en los últimos días en redes sociales marroquíes que convocan a una nueva entrada masiva en Ceuta el próximo 15 de agosto. La convocatoria se produce después del cruce de inmigrantes registrado la semana pasada, que dejó un saldo de al menos 141 muertos.

Qué mensajes circulan en las redes sociales Plataformas como Facebook, Instagram y TikTok volvieron a llenarse de publicaciones con consignas como "15/08" y “al-hajma” ("la embestida"). La ciudad fronteriza de Fnideq (Castillejos) aparece señalada como punto de partida de la convocatoria. Entre los mensajes difundidos figura la frase: "Nos vemos allí".

Inmigrantes marroquíes cruzaron a Ceuta por tierra. EFE Habló el Gobierno español El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, confirmó que el Ejecutivo sigue de cerca los textos que llaman a un nuevo intento de entrada al país y aseguró que ya se trabaja para estar preparados ante dicha posibilidad. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, minimizó el hecho y pidió a los usuarios de redes sociales que “no se dejen engañar por información falsa”.

Días atrás, el diario El País informó sobre la existencia de al menos cinco grupos de Facebook y WhatsApp que reunían alrededor de 400.000 miembros. En esos espacios se intercambiaban consejos para cruzar la frontera, información sobre balsas y pateras, advertencias sobre los riesgos del mar y pedidos de familiares que buscaban a personas desaparecidas.