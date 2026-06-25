Con muchos cambios, la formación que probó Scaloni para el cierre de la fase de grupos ante Jordania

Lionel Scaloni prepara una amplia rotación para el último partido del grupo con la idea de llegar con el plantel fresco a la fase eliminatoria.

La formación que ensayó Scaloni para el cierre de la fase de grupos ante Jordania.

La Selección argentina volvió a entrenarse en Kansas City con la mira puesta en el duelo del próximo sábado frente a Jordania, por la última fecha del Grupo J del Mundial 2026. Con la clasificación a los 16avos de final y el liderazgo de la zona ya asegurados, Lionel Scaloni aprovechó la práctica para ensayar una formación con varios cambios respecto del equipo que venció a Austria.

La principal novedad pasa por la rotación. Si bien Lionel Messi sumaría minutos, todo indica que comenzaría el encuentro en el banco de suplentes para dosificar cargas antes del inicio de la fase eliminatoria. En ataque aparecen como alternativas Nicolás Paz, quien podría debutar en un Mundial, y José Manuel López para acompañar a Julián Álvarez.

Scaloni probó un equipo con muchos cambios para enfrentar a Jordania Lionel Scaloni dirigió la práctica de la Selección en el Compass Minerals Performance National Center. Prensa AFA La defensa también tendría modificaciones. Cuti Romero será preservado tras la molestia en la rodilla derecha que sufrió ante Austria, aunque el propio defensor aclaró que no presenta una lesión. "Es el (ligamento) colateral medio que me molesta bastante, pero nada, voy a jugar", afirmó el zaguero. En su lugar ingresaría Nicolás Otamendi y Marcos Senesi tendría la oportunidad de hacer su estreno en la Copa del Mundo tras haber reemplazado a Leonardo Balerdi en la lista. Además, Gonzalo Montiel ocuparía el lateral derecho y Nicolás Tagliafico volvería al once inicial.

En la mitad de la cancha también se esperan varias variantes. Leandro Paredes volvería a ser titular luego de ingresar en el segundo tiempo ante Austria, acompañado por Exequiel Palacios y Giovani Lo Celso o Valentín Barco. Giuliano Simeone también aparece con chances de estar desde el arranque, en un equipo que tendrá una marcada renovación respecto de las primeras dos presentaciones.