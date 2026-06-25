La fuerte denuncia de Jordania en la previa del partido ante la Selección argentina

Mientras vive una experiencia inédita en su primer Mundial, Jordania también enfrenta conflictos fuera de la cancha y realizó una denuncia pública.

Jordania viene de caer ante Austria y Argelia por el Grupo J del Mundial y será rival de Argentina el próximo sábado.

La selección de Jordania atraviesa días históricos por su primera participación en un Mundial. Aunque ya quedó eliminada tras las derrotas frente a Austria y Argelia, el encuentro de este sábado ante la Selección argentina aparece como el gran cierre de una experiencia que marcó un antes y un después para el fútbol del país asiático.

Sin embargo, el entusiasmo generado por la campaña también abrió un frente inesperado. La Federación Jordana emitió una carta abierta para denunciar el uso comercial no autorizado de la imagen del seleccionado y advirtió sobre reiteradas infracciones vinculadas a campañas publicitarias y acciones de marketing.

Según informó Roya News, la entidad detectó que varias empresas locales y productoras audiovisuales utilizaron derechos de propiedad intelectual relacionados con la selección y su participación en el Mundial sin contar con las licencias correspondientes. Por ese motivo, decidió fijar una postura pública antes de avanzar con nuevas medidas.

Jordania denunció un uso indebido de su imagen antes del duelo con Argentina @JordanFA “Con esta acción legal, la Federación reafirmó su pleno apoyo a todas las iniciativas públicas y populares que celebran el logro de la selección nacional y reflejan el cariño de los jordanos por ella, pero reiteró su rechazo categórico a cualquier explotación comercial no autorizada o a cualquier material publicitario que pueda sugerir al consumidor la existencia de una asociación oficial, patrocinio o colaboración con la Federación sin derecho legal”, expresó el comunicado.

En paralelo, el plantel realizó un emotivo homenaje durante su último entrenamiento en Portland. Jugadores y cuerpo técnico guardaron un minuto de silencio y recitaron el Sura Al Fatiha del Corán en memoria del hincha de 20 años que murió durante una estampida en el Anfiteatro Romano de Amán mientras seguía el partido ante Argelia.