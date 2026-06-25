¿Eligió a Messi? Colapinto votó por su MVP del Mundial antes del GP de Austria y fue terminante: "Pobres los demás"

En la previa del Gran Premio de Austria, Franco Colapinto aventuró al mejor jugador del Mundial 2026 y dejó una respuesta que rápidamente se viralizó.

Mientras se prepara para afrontar la décima fecha de la temporada de Fórmula 1 en Spielberg, Franco Colapinto fue protagonista de un divertido intercambio durante la jornada de prensa previa al Gran Premio de Austria. El piloto de Alpine fue consultado sobre quién considera que será la gran figura del Mundial 2026 y su respuesta no dejó lugar a dudas.

Messi atraviesa un momento brillante con la Selección argentina. Con cinco goles en los dos primeros partidos de la fase de grupos, lidera la tabla de goleadores del torneo y continúa siendo la máxima referencia del equipo de Lionel Scaloni. Por eso, cuando desde la propia Fórmula 1 le preguntaron quién sería el MVP de la Copa del Mundo, Colapinto respondió de inmediato: "Messi".

La sentencia de Colapinto sobre Messi que hizo ruido antes del GP de Austria Franco Colapinto se rindió ante Messi @F1 La charla continuó y el argentino fue todavía más allá cuando le preguntaron si veía algún futbolista capaz de competir con el capitán albiceleste. "No, ya no hay. Ya es el mejor, no hay ninguno cerca y no tiene competencia. Pobres los demás", lanzó entre risas, en una frase que rápidamente se hizo viral entre los fanáticos.

Más tarde, durante una entrevista con ESPN, el piloto volvió a referirse al rosarino y dejó otro comentario cargado de admiración. "Lo de Leo es increíble. Un capo, lo amo, que no se retire nunca, tiene que jugar el Mundial de 2030", expresó, alimentando el sueño de millones de argentinos de seguir viendo a Messi con la camiseta de la Selección.