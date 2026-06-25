El optimismo de Colapinto en la previa del GP de Austria: "Traemos mejoras que deberían ayudarnos"

Franco Colapinto llegó al paddock de Spielberg para afrontar un nuevo fin de semana de Fórmula 1 y se mostró ilusionado con las mejoras en el Alpine.

La Fórmula 1 vuelve a la acción este fin de semana con el Gran Premio de Austria y Franco Colapinto llega con una mezcla de cautela y optimismo. Después de un paso difícil por Barcelona, Alpine apostará por una serie de mejoras técnicas para intentar revertir un inicio de temporada que viene mostrando altibajos y acercarse nuevamente a la pelea por los puntos.

Durante la jornada de prensa previa al inicio de la actividad en el Red Bull Ring, el piloto argentino explicó que el equipo aprovechó los días de trabajo en la fábrica para analizar en profundidad los problemas que aparecieron en el circuito catalán: "Con el equipo hemos estado trabajando duro para entender por qué Barcelona no fue como esperábamos ni como queríamos", aseguró.

El pilarense consideró que las características particulares de Montmeló jugaron en contra del A526. La combinación entre el calor, la superficie del asfalto y el comportamiento de los neumáticos dejó a Alpine lejos del rendimiento esperado, especialmente durante la clasificación, donde quedó expuesta una de las principales debilidades del auto.

Franco Colapinto y Alpine llegan a Austria con un paquete de mejoras. Instagram @alpinef1team El optimismo de Franco Colapinto de cara al GP de Austria Pensando en en el GP de Austria, Colapinto reconoció que el Red Bull Ring tampoco suele ser uno de los escenarios más favorables para la escudería francesa. Sin embargo, remarcó que las actualizaciones que llegarán este fin de semana podrían ayudar a modificar el panorama: "Estamos trayendo algunas mejoras, algunas cosas que podrían ayudar", afirmó.

Uno de los puntos que más preocupa al equipo es el rendimiento en las curvas rápidas. Sobre ese aspecto, el argentino explicó que los ingenieros trabajaron específicamente para intentar corregir esa falencia: "Este fin de semana traemos una mejora que debería ayudarnos en ese sentido y hemos estado trabajando duro para intentar mejorar", señaló.