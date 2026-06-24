La contundente justificación de Briatore sobre la polémica frase a Colapinto: "Era el problema"

El nombre de Franco Colapinto volvió a aparecer en las declaraciones de Flavio Briatore . El asesor ejecutivo de Alpine se refirió a una escena difundida por la serie documental Drive to Survive, en la que le dice al piloto argentino la frase "el problema eres tú", y explicó los motivos detrás de aquella reacción.

La secuencia se convirtió en uno de los momentos más comentados de la producción de Netflix, que suele mostrar situaciones internas de los equipos de Fórmula 1 y conversaciones que habitualmente permanecen fuera del alcance del público.

Ahora, durante una entrevista en el podcast oficial de la categoría, Beyond The Grip , el dirigente italiano defendió su postura y aseguró que su manera de trabajar pasa por hablar de forma directa con los pilotos cuando considera que existe un problema.

Durante la charla, Briatore utilizó un tono irónico para referirse a la manera en que muchas veces se protege a los pilotos de las críticas dentro del ambiente de la Fórmula 1 . "Parece que los pilotos deben ser intocables. Ellos son los directores generales de la compañía y los que traen resultados", afirmó el directivo de Alpine .

Además, dejó en claro que prefiere discutir los problemas internamente antes que exponer a sus corredores ante los medios de comunicación. "Yo no voy criticando a mis pilotos ante prensa. Yo les digo la verdad a la cara, y si uno de mis pilotos es el problema, se lo digo. Así de simple", sostuvo.

Flavio Briatore volvió a referirse a una de las escenas más comentadas de Drive to Survive y defendió su forma de gestionar a los pilotos. Captura de video

La explicación sobre la frase dirigida a Colapinto

Briatore también profundizó sobre el episodio que tuvo como protagonista al piloto argentino y que fue exhibido en Drive to Survive. "En su día Colapinto era el problema. Le dije: 'Tienes a 6.000 mecánicos trabajando para ti y Gasly. Tienes que respetarles y demostrarme que estás haciendo todo lo posible para conseguir resultados'", expresó el italiano.

Según explicó, aquella conversación estuvo relacionada con la responsabilidad que, a su entender, tienen los pilotos frente al trabajo que realiza toda la estructura de un equipo de Fórmula 1.

Las declaraciones volvieron a poner en primer plano una escena que había generado repercusiones entre los seguidores de la categoría y que mostró uno de los momentos de mayor tensión dentro de Alpine.

El consejo de Briatore para el piloto argentino

Más allá de aquella crítica, Briatore destacó las condiciones deportivas de Colapinto y consideró que el argentino cuenta con las herramientas necesarias para desarrollar una carrera exitosa en la máxima categoría.

En ese sentido, señaló que el piloto no debería concentrarse en replicar el estilo de conducción de Pierre Gasly, su compañero de equipo, sino en potenciar sus propias virtudes. "Colapinto siempre se estaba fijando en cómo pilotaba Gasly. Eso está mal, porque tiene talento y tiene que disfrutar pilotando a su manera", concluyó.

Las declaraciones del asesor ejecutivo de Alpine aportaron nuevos detalles sobre una de las escenas más comentadas de Drive to Survive y dejaron en evidencia la visión que mantiene sobre la gestión de pilotos dentro de la Fórmula 1.