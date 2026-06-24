¿Sigue o no sigue? Qué dijo Flavio Briatore sobre el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

El asesor deportivo de la escudería Alpine , el italiano Flavio Briatore, adelantó cuándo tomarán una decisión sobre la continuidad del argentino Franco Colapinto .

Durante una entrevista con el podcast de la Fórmula 1 , que se llama “Beyond the grid” (Detrás de la grilla), Flavio Briatore habló del 2026 que atraviesa Franco Colapinto y destacó que “si Franco sigue rindiendo como ahora y, la relación entre Franco y Pierre es igual que la que tuvimos con Alonso en su momento, con Fisichella, con Trulli, una súper relación, ¿por qué no? Estamos en el momento de construir técnicamente y de construir la consistencia del equipo”.

Con respecto al nivel de los pilotos de Alpine , el italiano F lavio Briatore reconoció que “Pierre Gasly es uno de los seis mejores pilotos de Fórmula 1 ”, mientras que sembró incertidumbre en torno a Franco Colapinto : “Con él no sabemos… Está integrándose mucho mejor en el equipo. Está mejorando mucho mentalmente, técnicamente, en la relación con el equipo”.

De todas maneras, reconoció su evolución con respecto al 2025, temporada en la que no logró sumar puntos: “Hicimos mucho trabajo con Franco y ahora poco a poco la confianza llega. Él tiene talento. Eso seguro. No sé a qué nivel de talento llegaremos con él, pero seguro que es talentoso. Eso es 100%. Como Antonelli el año pasado tenía talento. Este año aparece el talento. Y Franco aún no ha demostrado el talento por completo porque sigue en esa fase”.

El abrazo entre Flavio Briatore y Franco Colapinto después de la gran actuación de Alpine en Canadá. X @AlpineF1Team

Por otra parte, fue consultado por la ocasión en la que le dijo que él era el problema y no se mostró arrepentido: “Siempre existe esa idea de que el piloto es intocable y los mecánicos trabajan día y noche. Una noche uno de nuestros mecánicos terminó a las 2 de la mañana. Pero cuando hablas del piloto, hay que tener mucho cuidado con lo que le dices, cuidado con esto… No es así. El piloto es el director general de la empresa. El piloto trae los resultados al equipo, y hay que decirle la verdad, lo que yo creo, y decírselo al piloto”.

Por último, se refirió al impresionante Road Show que brindó Franco Colapinto en la Ciudad de Buenos Aires, donde reunió a medio millón de personas: “Es extraño porque Franco nunca ganó nada. Aún no entiendo ese medio millón de personas, o más, o 600.000, ahí por Franco. Yo, de verdad, no entiendo”.