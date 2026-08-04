La revolucionaria propuesta de Flavio Briatore a la FIA para cambiar la Fórmula 1 para siempre

Flavio Briatore planteó una modificación radical para todos los fines de semana de la Máxima y explicó por qué cree que mejoraría el espectáculo.

Flavio Briatore volvió a dejar un título fuerte. En una entrevista concedida al medio The Race durante el receso de verano de la Fórmula 1, el asesor ejecutivo de Alpine no solo analizó el presente de la escudería y el crecimiento de Franco Colapinto, sino que también lanzó una propuesta que podría cambiar por completo el formato de la categoría.

El italiano consideró que la Fórmula 1 necesita ofrecer un espectáculo más atractivo para los aficionados y apuntó directamente contra las prácticas libres de los viernes, que, a su entender, no generan demasiado interés: "Creo que necesitamos darle algo más al espectador. El viernes por la mañana, con las prácticas libres, es todo técnica, y a la gente eso no le importa", sostuvo.

Flavio Briatore pidió que todas las carreras de Fórmula 1 tengan formato Sprint A partir de ese diagnóstico, Briatore presentó una idea tan simple como ambiciosa: que todos los Grandes Premios adopten el formato Sprint: "Lo que yo haría es que todas las carreras tengan formato Sprint: con eso ya tenés dos clasificaciones y dos carreras en cada fin de semana", explicó, convencido de que esa estructura incrementaría el atractivo de cada fecha del calendario.

Flavio Briatore y un pedido que revolucionaría la Fórmula 1: que todas las carreras del calendario tengan formato Sprint. Instagram @briatoreflavio Actualmente, la Fórmula 1 solo utiliza el formato Sprint en un puñado de Grandes Premios seleccionados cada temporada. La propuesta del dirigente italiano implicaría eliminar el esquema tradicional y convertir cada fin de semana en un doble evento competitivo, con más acción y menos tiempo destinado a las sesiones de entrenamiento.