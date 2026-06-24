El emotivo video que le preparó la Selección argentina a Lionel Messi por su cumpleaños 39
En celebración del trigésimo noveno aniversario del nacimiento de Messi, la cuenta oficial de la Selección argentina le dedicó una sentida pieza audiovisual.
No alcanzan las palabras para describir ni dimensionar en su totalidad todos los aportes de Lionel Messi al fútbol mundial y, especialmente, al argentino. Por lo tanto, cada uno de sus cumpleaños son motivo de celebración para todos los amantes del deporte rey, especialmente en su tierra natal.
Su trigésimo noveno aniversario lo encontró, una vez más, concentrado con la Selección argentina y en plena disputa del Mundial 2026 (la quinta vez que le toca celebrarlo en una Copa del Mundo). Y para rendirle honores al mejor futbolista de todos los tiempos, la cuenta oficial de la Albiceleste le dedicó un video especial.
El video de la Selección argentina por el cumpleaños de Messi
El clip consiste en una compilación de videos, imágenes y archivos de Leo que repasan distintos momentos de su carrera y de su vida: desde su niñez en las categorías infantiles de Newell's, hasta sus primeros pasos en las juveniles de la Selección, sus primeros Mundiales, la consagración en Qatar 2022 y sus recientes actuaciones en Estados Unidos, México y Canadá 2026, entre otros. Las escenas son acompañas de una música emotiva y un relato en off que juega con el apellido de Leo y la construcción "Me sigue...", formando un "Messigue...".
"Dicen que algunos nos acostumbramos a lo extraordinario, pero con 39 me sigue sorprendiendo: 5 goles en dos partidos y sigue. Me sigue pasando lo mismo que cuando lo vi por primera vez, me sigue enamorando cada enganche, cada toque. Pero si hay algo que me sigue asombrando, es su sencillez", comienza la locución.
"Porque lo que le sigue pasando entre goles, es la vida. Llevar a los chicos al cole, estar con la familia, y ese es un ejemplo a seguir. Me sigue emocionando que sus compañeros también sean sus amigos y que lo sigan todos a él. Al que sigue demostrando que nunca hay que darse por vencido. Ya no tengo más palabras para decir lo que me sigue pasando. Porque viejos son los trapos y cada vez hay más trapos nuevos con la cara de él", continúa el texto.
"Hoy cumple años el que me sigue movilizando, el que me sigue inspirando; el que me sigue haciendo levantar de la silla, el que me sigue dando alegrías. Hoy cumple el que me sigue ilusionando; a mí y a 46 millones más que lo siguen a donde vaya", redondea el relato. Y concluye con un saludo final para Messi: "Feliz cumple, Leo. Qué sean tan feliz como nos haces a nosotros".
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