La Selección argentina y el cumpleaños de dos cracks: los festejos que compartieron Riquelme y Lionel Messi

El 24 de junio no es una fecha más para el calendario del fútbol argentino, ya que marca el nacimiento de dos de los más grandes exponentes del "diez" en la Selección: Juan Román Riquelme y Lionel Messi . A lo largo de sus carreras, esta coincidencia permitió que ambos astros compartieran festejos inolvidables vistiendo la camiseta albiceleste.

La historia de estos festejos compartidos comenzó en el Mundial de Alemania 2006 , bajo la conducción de José Pékerman. En aquella ocasión, un joven Messi y un consagrado Riquelme posaron juntos para las fotos de rigor en la concentración.

El día de su cumpleaños, el 24 de junio, coincidió con el trascendental cruce de octavos de final contra México , partido en el que Leo ingresó durante el segundo tiempo. En la foto del festejo y en medio de los astros argentinos, estuvo presente Diego Iacovone, quien fue cocinero de la Selección por años y que también cumple años los 24 de junio.

El torneo en tierras europeas terminó con la pronta eliminación del seleccionado a manos del conjunto local en cuartos de final. En ese partido, tanto Riquelme como Messi protagonizaron polémicas: el primero por salir reemplazado llamativamente por Cambiasso, y el segundo por ni siquiera jugar un minuto.

Sin embargo, fue en la Copa América 2007 donde la dupla no solo compartió la torta de cumpleaños, sino que también deslumbró dentro del campo de juego. Instalados en la calurosa ciudad de Maracaibo, los cracks vivieron un gran torneo, pero quedaron en las puertas del campeonato.

Lionel Messi cumplía sus flamantes 20 años, consolidado como la gran figura del Barcelona y una de las caras principales del torneo. En aquel entonces, todavía usaba el número 19 en su espalda, y era común ver a cientos de niños venezolanos con su camiseta.

Juan Román Riquelme celebraba sus 29 años, llegando al torneo apenas días después de haber conquistado su tercera Copa Libertadores con Boca Juniors. Román sorprendió a los locales por su inclusión de último momento en la lista, pero fue uno de los más ovacionados, especialmente por los fanáticos xeneizes presentes en las prácticas.

Durante ese torneo, ambos se divirtieron tirando paredes y anotando goles, convirtiéndose en el eje de un equipo que despertó una verdadera revolución en Venezuela.Una tradición que Messi continuó en solitario. Mientras que para Riquelme esos fueron sus últimos grandes festejos en concentraciones de la selección mayor, para Lionel Messi se convirtió en una costumbre.

Desde aquel Mundial en Alemania hasta la actual Copa del Mundo de 2026, donde el capitán celebra sus 39 años como máximo goleador histórico de la competencia, el 24 de junio normalmente lo ha encontrado rodeado de sus compañeros, tortas improvisadas y el cariño de la gente.