Uruguay se juega la clasificación a dieciseisavos de final frente a España: hora, TV y streaming

La Uruguay de Bielsa juega una verdadera final ante la España de Lamine Yamal en busca de abrochar su clasificación a la próxima ronda del Mundial.

Uruguay se juega la clasificación ante la España de Yamal.

La selección de Uruguay se enfrentará este viernes con su par de España, por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026, en busca de la clasificación a los 16avos de final. Además, se definirá al rival de la Argentina.

El partido está programado para las 21, se llevará a cabo en el Estadio Chivas, ubicado en Guadalajara, México. El mismo contará con el arbitraje del estadounidense Ismail Elfath y se podrá ver a través de TyC Sports, Telefe, Paramoung, Disney+ Premium y DSports.

Uruguay y España juegan una "final" en Guadalajara Uruguay, que tiene como director técnico al argentino Marcelo Bielsa, llega a este enfrentamiento con la soga al cuello, ya que tiene solo dos puntos producto de los empates con Arabia Saudita y Cabo Verde. Es por esto que una derrota los dejará sin chances de avanzar a los 16avos de final, mientras que si empatan deberán esperar que se den varios resultados a su favor.

Cabo Verde, que empató con Uruguay, sigue sorprendiendo en el mundial. Getty Images España, por su parte, lidera en el Grupo H con cuatro unidades gracias al empate sin goles ante Cabo Verde y la goleada 4-0 sobre Arabia Saudita, por lo que una victoria le aseguraría el liderazgo.

España muestra todo su potencial ante Arabia Saudita. EFE A la misma hora se enfrentarán Cabo Verde y Arabia Saudita, en el NRG Stadium de Houston y bajo el arbitraje del francés Francois Letexier. Este cruce se podrá ver a través de Paramount+ y DSports.