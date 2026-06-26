Uruguay se juega la clasificación a dieciseisavos de final frente a España: hora, TV y streaming
La Uruguay de Bielsa juega una verdadera final ante la España de Lamine Yamal en busca de abrochar su clasificación a la próxima ronda del Mundial.
La selección de Uruguay se enfrentará este viernes con su par de España, por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026, en busca de la clasificación a los 16avos de final. Además, se definirá al rival de la Argentina.
El partido está programado para las 21, se llevará a cabo en el Estadio Chivas, ubicado en Guadalajara, México. El mismo contará con el arbitraje del estadounidense Ismail Elfath y se podrá ver a través de TyC Sports, Telefe, Paramoung, Disney+ Premium y DSports.
Uruguay y España juegan una "final" en Guadalajara
Uruguay, que tiene como director técnico al argentino Marcelo Bielsa, llega a este enfrentamiento con la soga al cuello, ya que tiene solo dos puntos producto de los empates con Arabia Saudita y Cabo Verde. Es por esto que una derrota los dejará sin chances de avanzar a los 16avos de final, mientras que si empatan deberán esperar que se den varios resultados a su favor.
España, por su parte, lidera en el Grupo H con cuatro unidades gracias al empate sin goles ante Cabo Verde y la goleada 4-0 sobre Arabia Saudita, por lo que una victoria le aseguraría el liderazgo.
A la misma hora se enfrentarán Cabo Verde y Arabia Saudita, en el NRG Stadium de Houston y bajo el arbitraje del francés Francois Letexier. Este cruce se podrá ver a través de Paramount+ y DSports.
Ambos partidos serán clave para el futuro de la Argentina, ya que aquella selección que termine en la segunda posición será su rival en los 16avos de final.
Fuente: NA