Los 11 escenarios posibles para definir al rival de la Selección argentina en 16vos de final del Mundial

La Selección argentina se aseguró el primer puesto del grupo y cuatro selecciones del Grupo H siguen en carrera para enfrentarla.

El rival de la Selección argentina en 16avos sigue siendo un misterio y hay 11 escenarios posibles.

A veces, terminar primero no despeja todas las incógnitas. Apenas abre una nueva. Mientras la Selección argentina disfruta la tranquilidad de haber asegurado el liderazgo del Grupo J, del otro lado del cuadro se cocina una definición cargada de cuentas, diferencias mínimas y calculadoras encendidas. España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde llegan a la última fecha con posibilidades concretas de cruzarse con el campeón del mundo en los 16avos de final.

La clasificación temprana le permitió a Lionel Scaloni mirar el cierre de la fase de grupos desde una posición privilegiada. Sin embargo, todavía no sabe quién aparecerá en el horizonte. El segundo puesto del Grupo H sigue vacante y las combinaciones posibles son tantas que ningún seleccionado puede sentirse eliminado de la pelea ni tampoco dueño de ese boleto.

¿Qué tiene que pasar para que cada selección enfrente a Argentina? España será rival de Argentina si: Pierde con Uruguay y Cabo Verde no le gana a Arabia Saudita.

Empata con Uruguay y Cabo Verde vence a Arabia Saudita por seis goles o más. España tardó solo 10 minutos en abrir el marcador ante Arabia Sadita. EFE Uruguay será rival de Argentina si: Le gana a España y Cabo Verde también vence a Arabia Saudita. (Se define por criterios de desempate).

Empata con España y Cabo Verde empata con Arabia Saudita. (Se define por criterios de desempate). Uruguay o Cabo Verde podrían ser rivales de la Scaloneta en 16avos de final. EFE Cabo Verde será rival de Argentina si: Le gana a Arabia Saudita y España derrota a Uruguay.

Le gana a Arabia Saudita y Uruguay derrota a España. (Se define por criterios de desempate).

Le gana a Arabia Saudita y España empata con Uruguay. (Se define por criterios de desempate).

Empata con Arabia Saudita y España derrota a Uruguay.

Empata con Arabia Saudita y España empata con Uruguay. (Se define por criterios de desempate). Arabia Saudita será rival de Argentina si: Le gana a Cabo Verde y España empata con Uruguay.

Le gana a Cabo Verde y España derrota a Uruguay. Arabia Saudita tiene un par de escenarios posibles para ser rival de Argentina en el Hard Rock Stadium. EFE El detalle reglamentario que puede cambiarlo todo La particularidad de este Mundial es que la diferencia de gol no aparece como primer criterio de desempate. FIFA prioriza el resultado entre los equipos involucrados en la igualdad de puntos, un aspecto que puede alterar por completo los cálculos tradicionales.

Si ese criterio no alcanza para resolver la clasificación, se analizarán la diferencia de gol y los goles convertidos en los partidos entre los equipos empatados. Recién después entrarán en juego los registros generales del grupo y, como último recurso, el Fair Play, donde cada tarjeta acumulada puede terminar pesando tanto como un gol.

Argentina ya hizo su trabajo. Ahora le queda esperar. Del otro lado, cuatro selecciones siguen corriendo una carrera frenética por un premio tan atractivo como desafiante: enfrentarse a la Scaloneta en el inicio de la fase eliminatoria.