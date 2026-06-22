Bombazo: el Vasco Arruabarrena llamó a una figura argentina en Europa para que juegue en Boca

Tras su llegada al cuadro de la Ribera, el Vasco Arruabarrena se contactó con una figura argentina en Europa para que llegue al Xeneize en este mercado.

Rodolfo Arruabarrena llamó a una figura argentina que está en Europa para que se ponga la camiseta de Boca.

Boca no baja los brazos en su objetivo de incorporar a Paulo Dybala y volvió a dar un paso importante en su intento de seducir al campeón del mundo. Mientras el cordobés continúa definiendo su futuro en la Roma, el Vasco Arruabarrena tomó la iniciativa y se comunicó personalmente con el futbolista para acercarle el proyecto deportivo que imagina para el equipo.

Según trascendió, el entrenador del cuadro de la Ribera mantuvo una extensa conversación con el delantero de 32 años, en la que le expresó abiertamente su deseo de contar con él en el plantel y le detalló la idea futbolística que pretende desarrollar en esta nueva etapa al frente del Xeneize. Desde el entorno del club consideran que el contacto fue positivo y que Boca logró posicionarse favorablemente en la consideración del jugador.

El Vasco Arruabarrena llamó a Dybala para que juegue en Boca La situación contractual de Dybala alimenta la ilusión en Brandsen 805. Su vínculo con la Roma finaliza el próximo 30 de junio y todavía no existe una definición sobre su continuidad en el fútbol italiano. Sin embargo, la eliminación de Boca de la Copa Libertadores y su posterior caída al repechaje de la Copa Sudamericana representan un obstáculo importante desde lo deportivo.

Paulo Dybala atraviesa semanas de incertidumbre. Instagram @paulodybala Mientras tanto, desde Italia aseguran que la Roma no está dispuesta a perder a una de sus principales figuras. La dirigencia del conjunto capitalino trabaja en una nueva propuesta de renovación y estaría dispuesta a aceptar algunas de las modificaciones sugeridas por el propio futbolista para intentar asegurar su permanencia.