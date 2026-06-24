Sorpresivo: la FIFA podría cambiar una regla de las definiciones por penales en pleno Mundial 2026
FIFA analiza un cambio histórico en el procedimiento previo a las tandas de penales que podría debutar durante las rondas eliminatorias de este Mundial.
Los penales siempre fueron una mezcla de nervios, precisión y destino. Pero para la FIFA hay un detalle que todavía puede corregirse. Por eso, mientras el Mundial 2026 avanza hacia su etapa decisiva, una modificación reglamentaria inesperada comenzó a tomar fuerza y podría estrenarse antes de los dieciseisavos de final.
Las definiciones desde los doce pasos forman parte de la esencia del fútbol. Sin embargo, el organismo que conduce el deporte considera que el sistema actual puede generar ventajas para uno de los equipos incluso antes de que ruede la pelota. Por eso comenzó a evaluar una reforma que modificaría el protocolo previo a cada tanda.
Actualmente se realizan dos sorteos con moneda. El primero define en qué arco se ejecutarán los penales y el segundo establece qué equipo comenzará pateando. La propuesta que analiza FIFA es reemplazar ambos procedimientos por una única tirada.
Cómo funcionaría el nuevo sistema
Según informó The Times, el equipo que gane el sorteo tendrá derecho a elegir una de dos opciones: decidir quién ejecuta el primer penal o seleccionar el arco donde se disputará la serie. La alternativa restante quedará automáticamente para su rival.
La intención es evitar que un mismo equipo obtenga ambos beneficios, algo que hoy puede ocurrir si gana los dos sorteos. De esta manera, FIFA entiende que la definición comenzaría en condiciones más equilibradas para los dos contendientes.
El debate no es nuevo. En los últimos años distintos estudios analizaron la ventaja psicológica que representa iniciar la tanda. Quien patea primero suele trasladar la presión al adversario, obligado a responder constantemente para mantenerse en carrera. A eso se suma la influencia que puede tener el arco elegido, especialmente cuando detrás se ubica una mayoría de simpatizantes de uno de los equipos.
El antecedente que aceleró la discusión
Uno de los casos más comentados se produjo recientemente en la final de la Champions League entre Arsenal y Paris Saint-Germain. Distintas versiones periodísticas señalaron que el conjunto inglés perdió ambos sorteos previos a la definición, situación que permitió al PSG ejecutar primero y además hacerlo hacia el sector donde se concentraba la mayor parte de sus hinchas.
Ese tipo de escenarios son los que FIFA busca evitar. El objetivo es que ningún equipo acumule ventajas antes del primer disparo y que el desenlace dependa exclusivamente del rendimiento de los futbolistas.
De todos modos, la modificación todavía necesita la aprobación de la International Football Association Board (IFAB), el organismo encargado de definir las reglas del juego. Si recibe luz verde en los próximos días, el Mundial 2026 podría convertirse en el primer gran torneo de la historia en estrenar una nueva manera de empezar una tanda de penales.