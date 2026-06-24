Sorpresivo: la FIFA podría cambiar una regla de las definiciones por penales en pleno Mundial 2026

FIFA analiza un cambio histórico en el procedimiento previo a las tandas de penales que podría debutar durante las rondas eliminatorias de este Mundial.

FIFA analiza un cambio histórico en los penales que podría debutar en los 16avos de final de este Mundial.

Los penales siempre fueron una mezcla de nervios, precisión y destino. Pero para la FIFA hay un detalle que todavía puede corregirse. Por eso, mientras el Mundial 2026 avanza hacia su etapa decisiva, una modificación reglamentaria inesperada comenzó a tomar fuerza y podría estrenarse antes de los dieciseisavos de final.

Las definiciones desde los doce pasos forman parte de la esencia del fútbol. Sin embargo, el organismo que conduce el deporte considera que el sistema actual puede generar ventajas para uno de los equipos incluso antes de que ruede la pelota. Por eso comenzó a evaluar una reforma que modificaría el protocolo previo a cada tanda.

Actualmente se realizan dos sorteos con moneda. El primero define en qué arco se ejecutarán los penales y el segundo establece qué equipo comenzará pateando. La propuesta que analiza FIFA es reemplazar ambos procedimientos por una única tirada.

Cómo funcionaría el nuevo sistema Lionel Messi - Argentina 3-0 Islandia Foto: NA Según informó The Times, el equipo que gane el sorteo tendrá derecho a elegir una de dos opciones: decidir quién ejecuta el primer penal o seleccionar el arco donde se disputará la serie. La alternativa restante quedará automáticamente para su rival.

La intención es evitar que un mismo equipo obtenga ambos beneficios, algo que hoy puede ocurrir si gana los dos sorteos. De esta manera, FIFA entiende que la definición comenzaría en condiciones más equilibradas para los dos contendientes.