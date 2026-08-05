Infantino pide disculpas por "los errores cometidos", pero se mantiene como presidente de la FIFA

Gianni Infantino pidió disculpas por los "errores" cometidos en unos polémicos planes para vender participaciones a inversores privados de los torneos, pero seguirá siendo presidente de la FIFA tras recibir el respaldo de altos cargos en una reunión celebrada este miércoles en Marruecos.

Infantino convocó a los miembros de la junta directiva a la oficina de la FIFA para África, en Rabat, tras las crecientes críticas a sus propuestas —finalmente descartadas.

El organismo rector del fútbol mundial emitió un comunicado de apoyo cuatro horas después de finalizar la reunión.

La UEFA, organismo rector del fútbol europeo, declaró el fin de semana que había perdido la confianza en Infantino, calificando la propuesta FIFA Forward Enterprise (FFE) como un "acuerdo turbio, opaco y gestado entre bambalinas".

Gran parte de las críticas han surgido desde el seno de la propia FIFA, incluso por parte del secretario general, Mattias Grafström, quien estuvo presente en la reunión de este miércoles.

En un memorando interno enviado al personal de la FIFA el martes, Grafström escribió que la situación constituía "una serie de acontecimientos lamentables y reprobables".

Sin embargo, en un comunicado posterior a la reunión, Grafström y la junta directiva "reafirmaron su pleno apoyo" a Infantino como presidente.

Infantino y Grafström también enviaron una carta firmada —a la que tuvo acceso la BBC— a los vicepresidentes, al Consejo y a las 211 asociaciones miembro de la FIFA, expresando sus "sinceras disculpas" por los errores cometidos y comprometiéndose a "evitar que vuelvan a ocurrir".

Ambos fueron fotografiados asistiendo juntos a un partido de la Copa Africana de Naciones Femenina en Rabat tras la reunión.

Infantino había ofrecido US$40 millones a todas las asociaciones si respaldaban una propuesta de inversión privada en sus torneos —incluidos los Mundiales masculino y femenino— a través de una nueva filial, la FFE.

La FIFA declaró que, durante la reunión de este miércoles, se "reconocieron" los "errores" relacionados con la FFE, que "no era la intención" que el Consejo de la FIFA y las asociaciones miembro "se sintieran excluidos del proceso" y que "el proceso debería haberse gestionado de otra manera".

El órgano rector añadió que reconoce que "también se cometieron errores después de que la propuesta se filtrara a los medios de comunicación", siendo The Times el medio que dio a conocer la noticia sobre el plan de Infantino el 28 de julio.

No obstante, la organización también indicó en el comunicado que "no tolerará más ataques a su integridad, buen gobierno y debido proceso, y tomará todas las medidas necesarias para proteger y salvaguardar su nombre y reputación".

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

BBC

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FUENTE: BBC