Políticos, jets privados y poder: cómo es la vida de un presidente de la FIFA

Gianni Infantino bajó de un avión en Cali y fue recibido en la pista por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

Ramón Jesurún, aliado cercano de Infantino, lo vio como una oportunidad para mostrarle su apoyo, con ambos hombres sonriendo en una foto para la cuenta de Instagram de la federación.

Infantino no viajó a Colombia para participar en ninguna reunión convencional que se celebraría el viernes. Asistió a la toma de posesión del nuevo presidente de ese país, Abelardo de la Espriella.

Infantino estuvo acompañado por Alejandro Domínguez, presidente del organismo rector del fútbol sudamericano, Conmebol, quien elogió tanto su historial como "el exitosísimo" Mundial de 2026 y le manifestó su respaldo.

Esta es la vida de un presidente de la FIFA.

Implica establecer lazos con algunas de las personas más poderosas del mundo, como demuestra la relación de Infantino con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Antes del mayor escándalo que afectó a su mandato, el fallido Fifa Forward Enterprise (FFE), Infantino era una figura increíblemente poderosa que parecía a prueba de balas.

Ahora, tras una disculpa y su deseo declarado de resistir la reacción de su plan de vender una participación en la Copa Mundial masculina a firmas de capital privado, Infantino parece intentar volver a la normalidad.

Pero puede que no sea tan fácil.

La amenaza de la UEFA de boicotear los torneos de la FIFA sigue en pie. Eso se pondrá a prueba con la Copa Mundial Sub-20, que comenzará en Polonia en menos de un mes.

Quizá animado por el apoyo que ha recibido afuera de Europa en los últimos días, Infantino no va a rendirse fácilmente.

Pero, ¿cuál es exactamente el papel del presidente de la FIFA?

Viajes al estilo de un estadista para supervisar el fútbol mundial

Una caravana de Mercedes con las ventanas oscurecidas, escoltada por patrullas policiales, llegó a la sede de la FIFA en Rabat (Marruecos) a principios de esta semana.

Infantino había convocado a unos pocos miembros del consejo directivo de la FIFA para discutir su plan de ofrecer el 21% del negocio comercial y de venta de entradas a una firma de capital privado.

Abdelmajid BZIOUAT / AFP via Getty Images Infantino saliendo, el 5 de agosto, del estadio Al-Madina, de Rabat, tras el partido de las selecciones femeninas de Malawi y Zambia en la Copa Africana de Naciones.

Así es como viaja el suizo-italiano: entre vuelos en el jet ejecutivo de Qatar Airways que le han puesto a disposición.

El avión le permitió hacer hasta tres trayectos diarios y, gracias a eso, ver dos partidos durante el Mundial de 2026.

Ese tipo de llegada sí parece presidencial, solo que más como la de la presidencia de un país y no tanto como la de un organismo deportivo.

Eso le permite viajar por todo el mundo para visitar las oficinas oficiales de la FIFA como la de Rabat, donde estuvo basado la última semana mientras se desencadenaba la controversia por la FFE.

En su función, se espera que Infantino visite las 211 naciones miembros para ver los proyectos de base que ha financiado la FIFA.

Parte de su misión es unificar el fútbol, algo que no se puede lograr desde la sede de la FIFA en Zúrich.

Se requieren viajes internacionales para asistir a reuniones de confederaciones y a los torneos globales que organiza la FIFA. Infantino necesita construir relaciones con funcionarios y políticos.

En abril, antes del Congreso de la FIFA en Vancouver, las autoridades locales rechazaron una solicitud para una caravana de seguridad de nivel cuatro, reservada habitualmente para jefes de Estado o el Papa.

La policía de Nueva Zelanda dijo que había rechazado una solicitud similar durante la Copa Mundial Femenina de 2023.

Junto con la caravana de automóviles y los vuelos chárter privados, llega también un salario elevado: el triple de lo que ganaba inicialmente cuando fue elegido en 2016.

Infantino, que cobraba alrededor de US$1.7 millones hace 10 años, ahora se lleva a casa unos US$5 millones: un salario base de US$2,9 millones más una bonificación variable confirmada de US$2,4 millones.

Su predecesor, Sepp Blatter, recibió un paquete de US$3,5 millones por su último año como presidente de la FIFA.

Infantino también recibe un per diem para cubrir gastos y costos de vida, valorado en US$27.600 al año además de su salario.

Como líder del deporte más popular del mundo, se esperaría que recibiera un salario a la altura.

Infantino argumentaría que, al generar ingresos récord y financiación para las asociaciones miembros, ha demostrado que merece el sueldo.

Cómo creció la cercanía de Infantino y Trump

La alianza de Infantino con Trump pareció haber elevado aún más su estatus.

Muchos en el ámbito del fútbol mundial percibieron que esa cercanía empezaba a darse a costa de sus responsabilidades en el fútbol.

Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images Infantino y Trump en la final del Mundial de 2026 entre Argentina y España, celebrada en Nueva York, el 19 de julio.

En mayo de 2025, Infantino había realizado una gira diplomática por Oriente Medio con Trump y llegó dos horas tarde al Congreso de la FIFA en Paraguay.

La UEFA acusó a Infantino de anteponer "sus intereses políticos privados" y sus delegados abandonaron el recinto para manifestar su molestia.

También estuvo el Premio de la Paz de la FIFA, otorgado a Trump semanas antes de que Estados Unidos invadiera Venezuela para sacar del poder al presidente Nicolás Maduro y lanzara ataques aéreos contra Irán.

A pesar de las críticas, el comité de ética de la FIFA no respondió a las quejas sobre la neutralidad política de Infantino respecto del premio.

A principios de año, Infantino hizo una aparición sorpresiva en la reunión inaugural de la Junta de Paz de Trump, creada para supervisar la reconstrucción de Gaza.

El Comité Olímpico Internacional, del que Infantino es miembro invitado, afirmó que sus normas sobre neutralidad política no se habían vulnerado.

Sin embargo, muchos consideraban que Infantino se había posicionado demasiado cerca del presidente estadounidense.

Esto se agravó cuando el delantero estadounidense Folarin Balogun se libró de una sanción tras ser expulsado en el Mundial.

Fue una medida sin precedentes por parte del comité disciplinario de la FIFA. El mismo Trump dijo que había llamado personalmente a Infantino para que se revisara la tarjeta roja.

Infantino insistió en que era una decisión tomada por un organismo independiente sobre el que nadie podía influir.

En el último fin de semana del Mundial, Trump e Infantino aparecieron juntos en la Trump Tower de Nueva York. El presidente estadounidense dijo que había llamado al presidente de la FIFA, que "tomó otra gran decisión".

Luego, quizá la culminación de la estrecha relación de Infantino con Trump, llegó Fifa Forward Enterprise.

El inversor privado iba a ser una empresa vinculada al hermano del yerno de Trump, Jared Kushner.

Infantino rara vez responde preguntas de la prensa

Las preguntas independientes sobre los métodos y las decisiones de Infantino son raras porque no suele hablar con los medios de comunicación.

En los últimos cuatro años solo ha dado dos ruedas de prensa, ambas de una hora y celebradas antes del inicio del Mundial.

Hannah Peters - FIFA/FIFA via Getty Images El 10 de junio, el presidente de la FIFA ofreció una rueda de prensa en México en el marco del inicio del Mundial.

Aparte de eso, Infantino suele aparecer en entrevistas producidas por la FIFA y publicadas a través de sus canales oficiales.

Antes de la Copa del Mundo de 2026, intentó adelantarse a cualquier cuestionamiento sobre los elevados precios de las entradas y los visados para los aficionados.

Pero, en la rueda de prensa previa al Mundial, su respuesta de "ya sabes, relájate" cuando le preguntaron por el caso del árbitro somalí Omar Artan, a quien se le había denegado la entrada a Estados Unidos en el aeropuerto de Miami, despertó preocupación.

Al emitir declaraciones a través de canales de la FIFA, Infantino puede intentar moldear la narrativa.

El comunicado de la FIFA emitido el miércoles mostró cierta contrición. Pero también hubo una reprimenda.

Le dio a Infantino la oportunidad de replicar, diciendo que la FIFA "ya no toleraría ningún ataque a su integridad, buen gobierno y debido proceso".

Argumentos en su contra difíciles de ignorar, dicen los críticos

El atractivo del cargo es enorme, algo que queda patente en el hecho de que solo ha habido cuatro presidentes permanentes de la FIFA desde que Stanley Rous fue elegido en 1961.

Fuera de Europa, los ingresos récord logrados por Infantino han financiado las operaciones futbolísticas de muchos países. Eso ha creado lealtad, y es un voto ganador.

Gabriel Aponte/Getty Images Gianni Infantino saluda al llegar a la toma de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, celebrada el viernes, en Cali.

Sin embargo, para la UEFA y algunas otras asociaciones nacionales, el historial es ahora demasiado largo.

La FIFA ya no puede ser gestionada como un proyecto autocrático, afirman sus críticos, muchos de ellos dentro del fútbol europeo.

Ampliar el Mundial estaba en el manifiesto electoral de Infantino, pero un aumento de 64 equipos para 2030 parece muy probable si consigue un cuarto mandato.

También estuvo la ampliación del Mundial de Clubes en el verano. El trofeo está grabado con un homenaje personal: "Inspirado en el presidente de la FIFA, Gianni Infantino".

La asignación de las dos próximas Copas del Mundo masculinas ayudó a asegurar que Arabia Saudita, otro aliado cercano de Infantino, ganara el evento de 2034.

El sorteo para el Mundial de este verano fue un encuentro largo, lujoso y extravagante. Trump estuvo en el primer plano, al igual que Infantino.

Muchos simpatizantes consideraron que el precio de las entradas era demasiado alto, mientras que a algunos que estaban dispuestos a pagarlas se les negó el visado.

La FIFA optó por usar un mercado secundario con precios sin límite y un 30% de participación en cada entrada vendida.

Los críticos señalaron que las ganancias habían pasado a ser más importantes que la experiencia de los aficionados, y los fiscales generales de Nueva York y Nueva Jersey requirieron a la FIFA que respondiera a preguntas sobre sus prácticas de venta de entradas.

A pesar de todas estas controversias, se esperaba que Infantino fuera reelegido, tal era su apoyo en muchas asociaciones miembros en todo el mundo.

De hecho, antes de la Copa del Mundo, 111 ya se habían pronunciado a su favor: eso es suficiente para garantizar la reelección.

Ahora esa situación es incierta en medio del fallido plan de inversión privada de la FIFA.

La UEFA ve este momento como una oportunidad para forzar su dimisión.

Pero, como demuestra su presencia en la investidura del presidente colombiano, eso puede ser increíblemente difícil de lograr.

BBC

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FUENTE: BBC