Escalofriantes imágenes: la gravísima lesión que paralizó el partido entre Canadá y Qatar

El triunfo canadiense quedó en segundo plano tras una acción que generó preocupación inmediata y conmoción entre jugadores y aficionados.

El mediocampista canadiense debió ser atendido de urgencia tras una dura entrada de Assim Madibo, que fue expulsado.

Canadá dio un paso decisivo hacia los 16avos de final del Mundial 2026 al golear a Qatar por la segunda fecha del Grupo B. Sin embargo, la contundente victoria quedó marcada por una de las imágenes más impactantes del torneo: la grave lesión sufrida por Ismael Koné en el segundo tiempo.

La acción ocurrió a los nueve minutos del complemento, cuando Assim Madibo intentó disputar el balón y terminó "barriendo" la pierna izquierda del futbolista canadiense. La infracción provocó una seria lesión que derivó en la expulsión directa del mediocampista qatarí. Fue la segunda tarjeta roja para Qatar en el encuentro, ya que Homam Al-Amin había sido expulsado sobre el final de la primera etapa.

Gravísima lesión de Ismael Koné en la goleada de Canadá ante Qatar Conmoción en Canadá tras la lesión de Ismael Koné La gravedad de la situación fue evidente desde el primer instante. Jugadores de ambos equipos reaccionaron con preocupación mientras el cuerpo médico ingresaba de inmediato para asistir al futbolista. Koné permaneció varios minutos sobre el césped mientras era atendido y estabilizado en su pierna izquierda antes de ser retirado del campo.

LAS LÁGRIMAS DE LOS JUGADORES DE CANADÁ



Los compañeros de Koné quedaron impactados tras su lesión.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/0phKGxmeCD — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026 El impacto emocional también se reflejó en sus compañeros. Tras el cuarto gol de Canadá, convertido de tiro libre por Nathan-Dylan Saliba, los futbolistas dedicaron el festejo a Koné en una muestra de apoyo al mediocampista lesionado.

4-0 DE CANADÁ Y DEDICATORIA A KONÉ#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/gEjuU3gHKT — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026 Según se supo, el jugador habría sufrido una fractura en la zona de la tibia izquierda. Las imágenes del incidente generaron conmoción tanto en el estadio como entre los espectadores que seguían el partido alrededor del mundo.