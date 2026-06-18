Escalofriantes imágenes: la gravísima lesión que paralizó el partido entre Canadá y Qatar
El triunfo canadiense quedó en segundo plano tras una acción que generó preocupación inmediata y conmoción entre jugadores y aficionados.
Canadá dio un paso decisivo hacia los 16avos de final del Mundial 2026 al golear a Qatar por la segunda fecha del Grupo B. Sin embargo, la contundente victoria quedó marcada por una de las imágenes más impactantes del torneo: la grave lesión sufrida por Ismael Koné en el segundo tiempo.
La acción ocurrió a los nueve minutos del complemento, cuando Assim Madibo intentó disputar el balón y terminó "barriendo" la pierna izquierda del futbolista canadiense. La infracción provocó una seria lesión que derivó en la expulsión directa del mediocampista qatarí. Fue la segunda tarjeta roja para Qatar en el encuentro, ya que Homam Al-Amin había sido expulsado sobre el final de la primera etapa.
Conmoción en Canadá tras la lesión de Ismael Koné
La gravedad de la situación fue evidente desde el primer instante. Jugadores de ambos equipos reaccionaron con preocupación mientras el cuerpo médico ingresaba de inmediato para asistir al futbolista. Koné permaneció varios minutos sobre el césped mientras era atendido y estabilizado en su pierna izquierda antes de ser retirado del campo.
El impacto emocional también se reflejó en sus compañeros. Tras el cuarto gol de Canadá, convertido de tiro libre por Nathan-Dylan Saliba, los futbolistas dedicaron el festejo a Koné en una muestra de apoyo al mediocampista lesionado.
Según se supo, el jugador habría sufrido una fractura en la zona de la tibia izquierda. Las imágenes del incidente generaron conmoción tanto en el estadio como entre los espectadores que seguían el partido alrededor del mundo.
Más allá de la amplia victoria que acerca a Canadá a la clasificación para la siguiente ronda, la preocupación ahora pasa por la recuperación de Koné y por conocer el alcance definitivo de una lesión que podría dejarlo fuera del resto de la competencia.
Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios
MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.
Entre todos los participantes se sorteará un Smart TV de 55 pulgadas para el primer ganador y camisetas oficiales de la Selección Argentina para el segundo y tercer puesto. ¡Tenés tiempo hasta el 28 de junio!