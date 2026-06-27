El optimismo de Pierre Gasly tras la clasificación del Gran Premio de Austria: "Somos más fuertes que ayer"

Pierre Gasly estuvo muy cerca de meterse en el top 10 en Austria, destacó el salto de calidad de Alpine y confía en pelear por los puntos en la carrera.

Pierre Gasly terminó la clasificación del Gran Premio de Austria con una mezcla de frustración y optimismo. El piloto de Alpine quedó eliminado en la Q2 y no pudo meterse entre los diez mejores, pero remarcó el importante progreso que mostró la escudería de un día para el otro y aseguró que llega a la carrera con mejores sensaciones.

El optimismo de Pierre Gasly tras la clasificación del GP de Austria El francés explicó que Alpine ejecutó la estrategia que tenía prevista para maximizar las chances de avanzar a la Q3. Gracias a una buena primera vuelta en la Q1, el equipo pudo guardar un juego de neumáticos nuevos para la segunda tanda, una decisión que buscaba darle una ventaja en el momento decisivo: “Realmente intentamos obtener el mejor resultado hoy, pero sabía que iba a estar ajustado”, reconoció.

La mayor bronca llegó en el último intento de la Q2. Gasly aseguró que fue una de sus mejores vueltas del fin de semana y que, al cruzar la línea, estaba convencido de haber conseguido el tiempo necesario para avanzar: “Mi última vuelta en la Q2 se sintió realmente bien y, al cruzar la línea, pensé que esta era la vuelta que me hacía pasar, pero no fue suficiente”, lamentó.

Gasly se mostró optimista pensando en la carrera en el Red Bull Ring. X @AlpineF1Team En su análisis también destacó el rendimiento de Racing Bulls, el principal rival de Alpine en la zona media: “Estoy seguro de que no había mucho más margen y los Racing Bulls parecen ser un poco más rápidos este fin de semana. Si hubiéramos podido clasificar por delante de uno de ellos, habría sido una ventaja”, señaló.

De todos modos, el balance general fue positivo. Después de un viernes complicado, Alpine encontró respuestas en la puesta a punto y logró acercarse a sus competidores directos: “Debo decir que estoy contento con el paso que dimos desde ayer, nos hemos sentido mucho más fuertes, así que soy optimista para mañana”, afirmó el francés.