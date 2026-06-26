Alpine reveló qué salió mal en Austria tras un viernes complicado para Colapinto y Gasly

Alpine comenzó con dificultades su actividad en el Gran Premio de Austria . En una jornada marcada por las altas temperaturas en el Red Bull Ring, el equipo francés sufrió problemas de balance que afectaron tanto a Franco Colapinto como a Pierre Gasly y condicionaron el rendimiento del A526 durante las dos sesiones de entrenamientos libres.

El piloto argentino había conseguido un alentador octavo puesto en la primera práctica , aunque nunca terminó de sentirse cómodo con el comportamiento del monoplaza. En el segundo ensayo cayó al 16° lugar, mientras que Gasly finalizó 11°, también con sensaciones lejos de las esperadas por la escudería.

Más allá de los resultados, en Alpine creen haber detectado rápidamente el origen de los inconvenientes y confían en encontrar una solución antes de la clasificación, apoyados además por datos alentadores obtenidos durante las tandas largas.

Según explicó el director deportivo de Alpine , Steve Nielsen, en declaraciones publicadas por Motorsport, el principal inconveniente estuvo relacionado con la tracción del auto, especialmente a la salida de las curvas lentas del circuito austríaco. "La tracción ha sido un problema para nosotros hoy. Evidentemente, todo gira en torno a la temperatura de los neumáticos traseros, y tenemos que solucionar eso", explicó el directivo británico.

Alpine estrenó este fin de semana un nuevo alerón delantero con la intención de seguir evolucionando el A526. Si bien Colapinto reconoció que la pieza no ofreció el rendimiento esperado, Nielsen hizo una evaluación más optimista.

"Tenemos un nuevo alerón delantero en el auto, que creo que nos ha ayudado un poco. Esta noche analizaremos todos esos datos y nuestra tendencia general es que empezamos mal los viernes, desafortunadamente, pero luego mejoramos. Esperemos poder hacerlo otra vez mañana y mantener ese progreso durante la carrera".

Los datos que invitan al optimismo

Más allá de las dificultades en las vueltas rápidas, Nielsen aseguró que los ensayos con alta carga de combustible dejaron conclusiones positivas para el equipo francés. "Nuestro rendimiento con alta carga de combustible hoy parece estar donde debería, incluso ligeramente mejor que el de nuestros rivales más cercanos".

Ese análisis alimenta la expectativa de Alpine de poder dar un salto de rendimiento durante el resto del fin de semana, una tendencia que el equipo ya mostró en varios Grandes Premios de esta temporada.

Alpine identificó el principal problema que frenó a Colapinto este viernes. X @AlpineF1Team

El calor cambió el comportamiento del A526

El director deportivo de Alpine también remarcó que las dificultades para encontrar tracción no fueron un problema exclusivo de la escudería francesa. Las características del Red Bull Ring, con varias curvas lentas que exigen una fuerte aceleración a la salida, pusieron en aprietos a distintos equipos durante la primera jornada.

"Tenemos un problema de tracción, aunque probablemente no seamos los únicos que lo están sufriendo. Las curvas 1, 3 y 5 aquí son bastante lentas; cuando vuelves a acelerar a la salida de esas curvas, la tracción pasa a ser un problema, que es justamente lo que nos está afectando a nosotros, y probablemente también a otros equipos. Haremos todo lo posible para corregirlo".

El intenso calor también fue un factor determinante. Con una temperatura de pista cercana a los 58 grados, el comportamiento de los neumáticos traseros cambió de manera significativa respecto de otros Grandes Premios de la temporada.

En Alpine consideran que ese contexto terminó condicionando el funcionamiento general del monoplaza y explicaría por qué una de sus fortalezas desapareció en el inicio del fin de semana. El objetivo ahora será aprovechar el trabajo de análisis de datos para recuperar rendimiento de cara a la clasificación y confirmar las buenas sensaciones que dejaron las tandas largas.

Cómo sigue la actividad para Colapinto en Austria

La actividad en el GP de Austria de Fórmula 1 continuará este sábado con la práctica libre 3, que está programada para las 7:30 de la mañana, mientras que la clasificación se llevará a cabo a las 11.