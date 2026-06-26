La desazón de Franco Colapinto tras las prácticas libres en el GP de Austria: "No funcionó como esperábamos"

Tras finalizar 8° y 16° en las primeras dos tandas de entrenamientos, Franco Colapinto no pudo ocultar su frustración por el pobre rendimiento de su Alpine.

El comienzo del Gran Premio de Austria fue esperanzador para Franco Colapinto. En la primera tanda de entrenamientos libres en el Red Bull Ring terminó 8° y mostrando un gran ritmo con su Alpine, que llegó a la octava carrera del campeonato mundial de Fórmula 1 con un importante paquete de mejoras.

Sin embargo, en la segunda práctica libre, el piloto argentino dio un paso atrás y finalizó 16° mostrando un ritmo considerablemente menor al que había conseguido más temprano por la mañana. Además, su compañero de equipo, Pierre Gasly tampoco tuvo una buena performance y finalizó 14° y 11° respectivamente.

La desazón de Franco Colapinto tras las prácticas libres en el GP de Austria Tras concluir el primer día en Spielberg, Franco Colapinto pasó por la zona mixta y dialogó con los medios. Allí, se mostró muy disconforme con el rendimiento de su A526 e hizo un tajante análisis: "Probé los dos alerones. El alerón viejo dio una vuelta y casi no hubo diferencia. Es frustrante eso porque esperábamos una diferencia grande de uno a otro. Hay que entender porqué no funcionó como esperábamos", comenzó.

X @ESPNArgentina "Hicimos cambios muy grandes para la FP2 y fue todo peor. No pudimos entender el porqué todavía. Pierre dio un salto grande y hay que trabajar a la noche y entender por qué el alerón no está funcionando como esperábamos", completó el pilarense.